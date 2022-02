Reacher subito rinnovata per una seconda stagione a Prime Video

News Serie TV

Il drama d'azione tratto dai romanzi di Lee Child è già una delle serie più viste sulla piattaforma.

Il nuovo Jack Reacher, finalmente più massiccio e nerboruto grazie alla prestanza fisica di Alan Ritchson, sta piacendo molto al pubblico di Prime Video. Così, appena tre giorni dopo il debutto della nuova serie Reacher, il servizio streaming ha dato l'okay per la produzione di una seconda stagione.

La trama e il successo di Reacher

Basata sui romanzi di Lee Child, gli stessi che hanno ispirato i due film con Tom Cruise, Reacher ha riavviato la storia di Jack Reacher portando sullo schermo la storia del primo libro, Zona pericolosa. Dopo aver lasciato l'Esercito, Reacher inizia una vita di vagabondaggi libero dai vincoli e dai condizionamenti del "sistema" che ben presto lo porta a Margrave, una cittadina della Georgia dove resta incastrato in un omicidio che non ha commesso. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione che solo una mente acuta e maniere forti come le sue possono affrontare.

Prime Video afferma che, dal suo lancio venerdì scorso, Reacher si è affermata come una delle prime cinque serie più viste sulla piattaforma negli Stati Uniti e nel resto del mondo, con molti abbonati che hanno terminato la visione della prima stagione nelle prime 24 ore. "Il debutto fenomenale di Reacher è una testimonianza della creazione da parte di Lee Child di uno degli eroi più famosi dell'intrattenimento, dell'approccio originale di Nick Santora alla narrazione, della brillante incarnazione del personaggio da parte di Alan e della dedizione delle persone di talento che hanno lavorato instancabilmente davanti e dietro la macchina da presa per realizzare una serie così innegabilmente binge-worthy", ha dichiarato la presidente degli Amazon Studios Jennifer Salke in un comunicato. "L'impatto globale di Reacher lo rende uno dei più grandi debutti seriali di Prime Video e non vediamo l'ora di offrire ai fan una seconda stagione del loro nuovo show preferito".