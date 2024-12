Reacher le prende sonoramente nel teaser trailer della stagione 3: Annunciata la data di uscita

News Serie TV

La serie d'azione tornerà in streaming su Prime Video a febbraio. Ecco quando.

Il conto alla rovescia alla terza stagione di Reacher può cominciare! Prime Video ha annunciato che il suo apprezzato drama d'azione basato sui romanzi di Lee Child con protagonista Jack Reacher sarà disponibile in streaming dal 20 febbraio, ogni giovedì con un nuovo episodio (tre la prima settimana). La buona notizia è accompagnata da un teaser trailer in cui il nerboruto personaggio interpretato da Alan Ritchson le prende di santa ragione da un nuovo avversario che è il doppio di lui. Si tratta di Paulie, ovvero il bodybuilder e attore olandese Olivier Richters (Black Widow), un gigante di oltre due metri che fa sembrare "piccolo" persino Reacher/Ritchson.

Reacher 3: Stagione 3 - Teaser Trailer Italiano della Serie con Alan Ritchson - HD

Reacher 3: La trama e le nuove aggiunte al cast

Basata su La vittima designata, settimo libro della serie di Jack Reacher di Child, la terza stagione segue l'ex ufficiale della polizia militare statunitense addentrarsi nel cuore oscuro di una grande organizzazione criminale mentre cerca di salvare un informatore sotto copertura della DEA a cui resta poco altro tempo a disposizione. Lì trova un mondo di segretezza e violenza e affronta alcune questioni irrisolte del suo passato.

Il trailer mostra il primo incontro tra Reacher e Paulie, che non va per nulla liscio, visto che la guardia del corpo lo atterra facilmente con un ceffone quando l'altro lo colpisce allo stomaco facendogli praticamente il solletico. "È due volte più grande di me", riconosce il protagonista. E la risposta sardonica della sua fidata amica e collega Neagley (Maria Sten, che riprende il ruolo dalle stagioni precedenti e presto avrà uno spin-off tutto suo) è: "Non vedevo uno che è il doppio di te dal Monte Rushmore". Reacher, ovviamente, non si dà per vinto così facilmente e, tra scazzottate, sparatorie, inseguimenti ed esplosioni, sembra riuscire a ottenere la rivincita.

Tra le nuove aggiunte al cast si segnalano anche Anthony Michael Hall (Bosch: L'eredità) nel ruolo del formidabile uomo d'affari Zachary Beck, proprietario di un'azienda di importazione di tappeti che Reacher e i suoi colleghi sospettano sia la copertura di un'operazione decisamente più nefasta; Johnny Berchtold (Le piccole cose della vita) del figlio di quest'ultimo, Richard, uno studente universitario sensibile e creativo che 5 anni fa è stato vittima di un traumatico rapimento che lo ha lasciato mutilato; Sonya Cassidy (L'uomo che cadde sulla Terra) di Sarah Duffy, un'agente della DEA estremamente intelligente e tenace e con un acuto e sarcastico senso dell'umorismo; Brian Tee (Chicago Med) di Quinn, un tenente colonnello dell'Esercito fisicamente imponente e intimidatorio sul quale Reacher ha indagato 10 anni fa quando ha venduto segreti militari a nazioni ostili; Roberto Montesinos (9-1-1: Lone Star) di Guillermo Villanueva, un agente della DEA prossimo al pensionamento, mentore e figura paterna dell'agente Duffy; e Daniel David Stewart (For All Mankind) di Steven Elliot, un agente della DEA alle prime armi.