Reacher: La star Alan Ritchson rivela i primi dettagli della stagione 2

Le riprese del nuovo ciclo di episodi inizieranno in autunno.

Reacher è stata una piacevole sorpresa per il pubblico di Prime Video. Lo dicono i numeri: una delle cinque serie più viste sulla piattaforma streaming negli Stati Uniti e nel resto del mondo nel primo weekend di disponibilità. Si sta lavorando già a una seconda stagione, ma quale sarà la sua storia? La domanda è più che legittima considerando che c'è l'imbarazzo della scelta dopo che Lee Child ha scritto ben 26 romanzi incentrati su Jack Reacher. Oltre tre mesi dopo la notizia del rinnovo, la star Alan Ritchson è stata in grado di dare una risposta ai fan.

Reacher 2: Su quale romanzo si basa la nuova stagione?

A dire il vero, inizialmente Ritchson si è limitato a condividere una foto su Twitter. L'immagine, però, parlava piuttosto chiaro. Ritraeva un tirapugni accanto a un coltello a scatto, che come i lettori dei libri avranno capito ricordano quelli di David O'Donnell, un fidatissimo ex collaboratore di Reacher nella squadra speciale dell'esercito statunitense di cui faceva parte, che appare in Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble nella versione originale), undicesimo romanzo della serie. La rivelazione è stata poi confermata da Amazon, aggiungendo che oltre a Ritchson nella seconda stagione rivedremo Maria Sten nei panni di Frances Neagley. Nel libro, quando un membro dell'unità viene trovato cadavere nel deserto californiano, Neagley convoca a Los Angeles gli altri veterani, rivelando che solo quattro pare siano sopravvissuti a un'inspiegabile furia omicida. Chi li sta uccidendo?

Mentre l'inizio delle riprese è previsto per l'autunno, l'adattamento di Vendetta a freddo segue quello di Zona pericolosa (Killing Floor), primo romanzo della serie, nella stagione inaugurale. Il fatto che tra la prima e la seconda stagione se ne saltino nove non deve però sorprendervi. "Non date per scontato che andremo in ordine cronologico e non date per scontato che non lo faremo", aveva detto l'ideatore Nick Santora a febbraio.