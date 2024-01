Reacher: Ecco su quale libro si baserà la stagione 3

News Serie TV

Il protagonista Alan Ritchson non sarà l'unico a tornare nel prossimo ciclo di episodi. Chi rivedremo con lui?

La stagione 2 della serie di successo Reacher si è appena conclusa e, sebbene passerà molto tempo prima di poter vedere gli episodi successivi in tv, sappiamo già cosa dobbiamo aspettarci. È stato annunciato infatti che il drama d'azione con Alan Ritchson continuerà a non seguire l'ordine cronologico dei romanzi di Lee Child da cui è tratto, con la terza stagione basata sul settimo volume della serie Jack Reacher, Persuader, in Italia pubblicato con il titolo La vittima designata.

Reacher: I primi dettagli della stagione 3

La terza stagione di Reacher è stata ordinata da Prime Video lo scorso dicembre, due settimane prima del debutto della seconda. Questa vedrà il nerboruto e nomade ex ufficiale della polizia militare statunitense sempre pronto a correggere i torti Jack Reacher andare sotto copertura per salvare un informatore tenuto prigioniero da un inquietante nemico del suo passato. Nel libro, Jack si allea ufficiosamente con la DEA per sconfiggere un trafficante di droga. La sua strategia prevede guadagnarsi la fiducia del criminale attraverso la sua famiglia. Ma le cose si complicano quando scopre un legame personale con l'operazione.

"La vittima designata è uno dei migliori libri che ci siano. Non vedo l'ora che vediate questa stagione", ha detto Ritchson in un video condiviso su Instagram. Con lui, nei nuovi episodi rivedremo Maria Sten, interprete dell'astuta compagna militare di Reacher, Frances Neagley. Mentre le riprese sono già in corso a Toronto, in Canada, ricordiamo che le precedenti due stagioni della serie hanno portato in tv le storie del primo romanzo, Zona pericolosa, e dell'undicesimo, Vendetta a freddo.