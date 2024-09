Reacher, a Prime Video si ragiona su uno spin-off: Ecco su chi si concentra

News Serie TV

L'universo di Reacher potrebbe espandersi a Prime Video. Il sempre ben informato Deadline riporta che il servizio streaming sta valutando l'ordine di uno spin-off della fortunata serie d'azione tratta dai romanzi di Lee Child. Il suo titolo sarebbe Neagley, dal quale si può facilmente intuire che si concentrerebbe su Frances Neagley, il personaggio interpretato nelle prime due stagioni della serie originale da Maria Sten.

Reacher: Chi è Frances Neagley?

Frances Neagley è un'ex investigatrice dell'esercito che ha lavorato con Jack Reacher nell'Unità Speciale di Investigazione del 110º Battaglione di Polizia Militare (MP). Ora un'investigatrice privata, Neagley apparirà anche nel prossimo, terzo ciclo di episodi di Reacher, sebbene il personaggio sia assente nel romanzo di Child su cui la stessa si basa, Persuader, in Italia pubblicato con il titolo La vittima designata. Mentre per ora Amazon non conferma né smentisce l'indiscrezione, secondo il sito Alan Ritchson apparirà anch'esso nello spin-off, riprendendo il ruolo di Reacher come guest star.

Il progetto sarebbe nelle mani dell'ideatore di Reacher Nick Santora e di Nicholas Wootton, insieme al quale Santora ha già lavorato in Prison Break. Entrambi ne sarebbero anche produttori esecutivi con Child. Mentre l'iniziativa non dovrebbe sorprendere, visto che stiamo parlando di uno dei titoli originali più visti di Prime Video, se l'indiscrezione fosse confermata, Reacher sarebbe solo l'ultima serie d'azione del servizio streaming a generare uno spin-off. Dalle costole di Bosch, tratta dai romanzi di Michael Connelly con Harry Bosch, sono nate Bosch: L'eredità e una serie ancora senza titolo incentrata su Renee Ballard. Terminal List, che sta portando sugli schermi le storie di James Reece narrate da Jack Carr nei suoi romanzi, ha generato invece The Terminal List: Dark Wolf. Nel frattempo, è fissato per il 14 novembre il debutto di Cross, incentrata sul personaggio di Alex Cross creato da James Patterson.