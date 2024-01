Ransom Canyon: Anche Kate Burton e Philip Winchester nel soap drama di Netflix

News Serie TV

La nuova serie, un mix tra Virgin River e Yellowstone, ha ingaggiato altri 13 attori.

Altri tredici attori si sono uniti al cast di Ransom Canyon, la nuova serie di Netflix basata sui romanzi di Jodi Thomas descritta come un incrocio tra Virgin River e Yellowstone. Tra loro spiccano Kate Burton, candidata a tre Emmy per i suoi ruoli in Grey's Anatomy e Scandal, e Philip Winchester, visto in Law & Order: Unità Speciale e Strike Back.

La trama di Ransom Canyon

Scritta da April Blair (All American), Ransom Canyon si presenta come un family drama intriso di romanticismo e una saga western incentrata sulle vite intrecciate di tre famiglie di proprietari di ranch che vivono nell'aspra distesa del Texas Hill Country.

Josh Duhamel (Stoffa da Campioni: Cambio di gioco) interpreterà Staten Kirkland, il proprietario e unico occupante del vasto Double K Ranch, un uomo stoico che lotta per resistere alle forze esterne che minacciano il suo modo di vivere e la terra che ama. Eoin Macken (La Brea) vestirà i panni di Davis Collins, l'affascinante e istruito proprietario del moderno Bar W Ranch, che a differenza di Staten è intenzionato a sfruttare la preziosa falda acquifera che scorre sotto Ransom Canyon e condivide con lui un interesse per la bella Quinn O'Grady (Minka Kelly, Friday Night Lights), coltivatrice di lavanda e proprietaria della sala da ballo locale. James Brolin (Sweet Tooth) sarà invece Cap Fuller, un ex comandante dell'Esercito, sfacciato e testardo, proprietario del Fuller Ranch. Dopo aver perso il suo unico figlio in Afghanistan, Cap ha seppellito il dolore nel lavoro e nell'alcol, dal momento che il suo ranch, un tempo rinomato, è caduto un po' in rovina.

Le nuove aggiunte al cast

Secondo Deadline, Marianly Tejada (Uno di noi sta mentendo), Jack Schumacher (Top Gun: Maverick), Garrett Wareing (Manifest) e Andrew Liner (Vampire Academy) hanno firmato per un ruolo regolare, mentre Burton, Brett Cullen (Winning Time), Jaren Robledo, Jennifer Ens (Chapelwaite), Kenneth Miller (The Cleaning Lady), Niko Guardado (Party of Five), Justin Johnson Cortez (Walker: Independence) e Casey W. Johnson interpreteranno un ruolo ricorrente. A Winchester è stato affidato invece un ruolo da guest star. Scopriamoli nel dettaglio.

• Tejada interpreterà la rude e intelligente Ellie Estevez, la personificazione del "Non fare del male ma non farti fregare". Giovane, ambiziosa e determinata a lasciare il segno a Ransom Canyon, lei non ha alcun interesse a sistemarsi con un partner romantico, almeno non ancora, motivo per il quale è sconcertata quando incontra il misterioso nuovo arrivato Yancy Grey. Figlia di un fratello d'armi del burbero Cap, Ellie si prende cura di lui andando a trovarlo di tanto in tanto al suo ranch.

• Schumacher interpreterà l'affascinante ma enigmatico Yancy Grey, un vagabondo con un passato misterioso e travagliato. Nessuno sa molto di questo nuovo arrivato e Yancy vorrebbe che le cose rimanessero così. Tuttavia, il suo passato lo raggiunge mentre lotta per nasconderlo a Ellie, Cap (che lo ha assunto per lavorare nel suo ranch) e alla città che sta iniziando a chiamare casa.

• Wareing vestirà i panni di Lucas Russell. Mentre lotta per provvedere alla sua famiglia lavorando al Double K Ranch, Lucas resta ai margini, guardando il mondo intorno a lui. È determinato a raggiungere un futuro migliore di quello che Ransom Canyon ha da offrire e ha la mente e l'etica del lavoro per riuscirci. Questa mentalità si allinea perfettamente con il desiderio della capo cheerleader Lauren Brigman (Lizzy Greene, Un milione di piccole cose) di lasciare la città, e i due scoprono che questo potrebbe non essere l'unico desiderio che hanno in comune.

• Liner interpreterà Reid Collins, il quarterback di punta della Ransom High, in bilico tra sicurezza in se stessi e arroganza. Il fidanzato di Lauren e l'erede del ranch della famiglia Collins, Reid è a pezzi da quando suo cugino è rimasto ucciso in un incidente d'auto. Ma non lascerà che questo gli impedisca di vivere la sua vita di sedicenne al massimo. Dietro le apparenze, però, si nasconde un ragazzo premuroso ed emotivo, desideroso di essere amato e con un segreto che lo perseguita.

• Burton impersonerà Katherine Bullock, la mentore musicale di Quinn. Una newyorchese dura ma compassionevole, lei è la direttrice della New York Philharmonic ed è determinata a portare Quinn lontano da Ransom Canyon per restituirla al mondo della musica classica a New York City, a cui crede appartenga il suo talento di pianista.

• Cullen vestirà i panni del senatore Samuel 'Sam' Kirkland, un politico carismatico ed egocentrico che di tanto in tanto viene in città unicamente per motivazioni politiche e per mettere in mostra la sua nuova moglie. Il padre di Staten, Sam arriverà al punto di ingannare suo figlio per far passare la conduttura d'acqua attraverso Ransom Canyon.

• Robledo ha ottenuto il ruolo di Jack Yellowbird, il migliore amico di Lucas. Lui fa parte della banda del liceo e ha un'auto. Jack crede nell'amore e non gli piacciono i ragazzi ai quali viene concesso un "lasciapassare" nella vita.

• Ens impersonerà Ashley, una compagna cheerleader di Lauren e la sua migliore amica a intermittenza.

• Miller vestirà i panni di Freddie, il vecchio e minaccioso compagno di prigionia di Yancy. Lui ha passato del tempo dietro le sbarre, e si vede. Minacciando di smascherare il passato di Yancy, Freddie lo segue a Ransom Canyon con la speranza di unirsi a qualunque truffa Yancy stia nascondendo.

• Guardado interpreterà Tim O'Grady, l'ombra di Reid e il ricevitore della loro squadra di football. Insieme, Tim e Reid ne hanno passate molte e nascondono alcuni pesanti segreti. Mentre non ha un buon rapporto con sua madre, Angie, lo stesso non si può dire del suo rapporto con la zia Quinn.

• Cortez sarà Kai, un agente della polizia di Ransom Canyon a disposizione dello sceriffo delle Forze di Polizia Dan Lazano. Kai sta imparando i rudimenti del suo lavoro: raccattare ubriachi, occuparsi della sicurezza e compilare multe quando necessario. Lui è diffidente nei confronti di Yancy e protettivo con Ellie, che non vuole vedere ferita dal nuovo arrivato.

• Johnson interpreterà Kit Russell, il fratello benintenzionato di Lucas, una calamita per i guai. Lui ha un debole per l'alcol e le donne. Ma, nonostante tutti i suoi difetti, è un fratello devoto che fa del suo meglio per essere una figura genitoriale per Lucas.

• Infine, Winchester vestirà i panni dello sceriffo del Dipartimento di Polizia di Ransom Canyon Dan Brigman, un uomo concreto e il padre amorevole ma severo di Lauren, determinato a tenerla lontana da Lucas. Dan affronta le sfide di crescere una figlia volitiva il cui unico obiettivo è lasciare la casa di famiglia, così come di prendersi cura di una moglie con problemi di alcolismo e salute mentale che abbandona la sua famiglia. Il tutto mentre indaga sulla morte in un incidente con omissione di soccorso del figlio di Staten.