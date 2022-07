Raising Kanan: I legami di famiglia scricchiolano sotto il peso degli affari nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi dello spin-off prequel di Power in streaming su STARZPLAY dal 14 agosto.

Mai mescolare affari e famiglia, diceva qualcuno. Per Kanan Stark e gli altri personaggi di Power Book III: Raising Kanan è troppo tardi, evidentemente, mentre per la serie prequel di Power si avvicina il debutto dell'attesa seconda stagione. L'appuntamento è per il 14 agosto, ogni domenica con un nuovo episodio in streaming su STARZPLAY. Mentre l'aspettiamo, Starz ne ha rilasciato il trailer ufficiale.

Power Book III: Raising Kanan 2: Come continua la storia

Ambientata nei primi anni '90, Raising Kanan, terza serie del cosiddetto Power Universe, racconta la storia della formazione del beniamino dei fan Kanan Stark (interpretato da MeKai Curtis) e il suo ingresso nel mondo criminale tramite la madre (Patina Miller), la quale gestisce spietatamente l'impero di spaccio di droga della famiglia.

All'inizio della seconda stagione, Raquel Thomas ha raggiunto il controllo totale del traffico di droga della città, ma le sta sfuggendo il controllo sul figlio. Kanan torna nel Queens incerto sul suo futuro negli affari di famiglia e, a causa del segreto sul detective Howard (Omar Epps), lo è ancora di più sul suo passato. Kanan cerca la verità mentre sua madre Raq, con audacia, vuole espandere gli affari in un territorio ostile. Lou-Lou (Malcolm M. Mays) ha altri piani che ruotano attorno alla sua etichetta discografica in fallimento, ma Raq non ha intenzione di lasciarsi ostacolare dai problemi del fratello. Allo stesso tempo, l'altro fratello, Marvin (London Brown), sebbene resti un fedele soldato di Raq, è distratto dalla ricerca del perdono di Jukebox (Hailey Kilgore) per diventare il padre che non è mai stato. I legami che tengono insieme la famiglia si stanno sciogliendo, ma Raq non si fermerà davanti a nulla pur di riunirli.

Le nuove aggiunte al cast

Come sappiamo dalle notizie precedenti, la stagione 2 introdurrà diversi nuovi personaggi. La star di Queen Sugar Omar J. Dorsey e la vincitrice del Grammy LeToya Luckett (Greenleaf) saranno Cartier 'Duns' Fareed, un carismatico uomo d'affari che sta cercando di espandersi in mercati meno affollati come Washington e Baltimora, e Kenya, la mamma di Jukebox e l'ex di Marvin. Krystal Joy Brown (Hamilton) vestirà i panni di Renée Timmons, la terapeuta che Marvin sta vedendo per gestire i suoi attacchi di rabbia; Paulina Singer (NOS4A2) sarà Zisa, una cantante emergente che cerca di farsi un nome con l'etichetta di Lou e Crown; KJ Smith (Sistas) impersonerà Palomar, una giovane madre poco responsabile e la vicina di casa di Famous, la cui figlia Corinne inizia a frequentare quest'utimo e Kanan. E ancora: Michael Rispoli (I Soprano) di Sal Boselli, un potente e carismatico boss mafioso italiano di Newark; Paloma Guzman (Roswell, New Mexico) di Regina Foyle, una detective della polizia di New York con esperienza, sensibile ma anche dai modi duri; e Chyna Layne (She's Gotta Have It) della sexy, risoluta e discreta Andrea, una donna che nella sua vita ha visto e fatto molte cose, spesso per il bene di suo figlio.