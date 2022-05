Queer as Folk: Una tragedia unisce la comunità nel trailer ufficiale del remake

News Serie TV

La nuova serie debutterà in Italia su STARZPLAY il 31 luglio.

Peacock ha diffuso il trailer ufficiale di Queer as Folk, nuovo remake della celebre serie creata alla fine degli anni '90 da Russell T Davies, qui uno dei produttori esecutivi. In streaming dal 9 giugno (in Italia dal 31 luglio ogni domenica con un doppio episodio su STARZPLAY), la serie segue una nuova generazione di personaggi LGBTQ+, questa volta di New Orleans, le cui esistenze vengono sconvolte e cambiate da una tragedia.





Queer as Folk: Il cast del nuovo remake

La clip ci dice qualcosa in più del trauma che colpirà la comunità LGBTQ+ di New Orleans: una sparatoria - apparentemente di matrice omofobica - all'interno del Babylon, il locale frequentato dai protagonisti. E stiamo parlando di Brodie (Devin Way, Grey's Anatomy), un ragazzo affascinante che ha paura di impegnarsi; Mingus (Fin Argus, The Gifted), un liceale presuntuoso la cui sicurezza smentisce la mancanza di esperienza nel mondo reale; Ruthie (Jesse James Keitel, Big Sky), una transgender festaiola che sta lottando per crescere; Shar (l'esordiente CG), un professore non-binario alle prese con la difficile transizione dal punk alla genitorialità; Noah (Johnny Sibilly, Pose), un avvocato di successo con molto da nascondere; e Julian (Ryan O'Connell, Special), un nerd appassionato di cultura pop affetto da paralisi cerebrale e pronto per un po' di indipendenza.

In Queer as Folk appaiono inoltre l'icona gay di Sex and the City Kim Cattrall con il ruolo di Brenda, una debuttante dell'alta società del Sud che è solita dissetarsi con Martini e si sta riscattando da un passato molto difficile; Juliette Lewis (Yellowjackets) di una madre single di nome Judy; Ed Begley Jr. (Young Sheldon) di Winston, un padre emotivamente distante; Nyle DiMarco (Switched at Birth) di Leo, un dottorando molto affascinante (ovviamente); e Lukas Gage (The White Lotus) di un personal trainer di nome Eric.