Queer as Folk: Ecco le prime foto del remake

La nuova serie di Peacock è prodotta dall'ideatore dell'originale Russell T Davies.

Poche serie tv hanno raccontato la comunità LGBTQ+ come Queer as Folk, e questo spiega perché dopo oltre 20 anni e due produzioni da una parte e dall'altra dell'oceano siamo ancora qui a parlarne. Il 9 giugno, il servizio streaming Peacock lancerà un nuovo remake della seminale opera di Russell T Davies, il cui cast include anche l'icona gay di Sex and the City Kim Cattrall. Scritta e diretta da Stephen Dunn (Little America), la serie e i suoi personaggi si mostrano per la prima volta in una ricca raccolta di foto ufficiali.

Queer as Folk: La trama e il cast della nuova serie

La nuova Queer as Folk si lascia alle spalle Manchester e Pittsburgh, le città dove erano ambientate le precedenti versioni, una inglese e l'altra statunitense, per seguire le vite di un eterogeneo gruppo di amici di New Orleans, esistenze appena sconvolte e cambiate da una tragedia. Il cast include nell'ordine in cui ve li mostriamo Devin Way (Grey's Anatomy), CG, Jesse James Keitel (Big Sky), Johnny Sibilly (Pose), Ryan O'Connell (Special), Fin Argus (The Gifted), Armand Fields (Work in Progress) e Eric Graise (Locke & Key), interpreti di personaggi di etnia, orientato sessuale e identità di genere diversi, e anche con disabilità.

"Volevo creare una nuova versione rivoluzionaria di questo show per questo momento", spiega Dunn in un comunicato. "La nostra Queer as Folk è ambientata a New Orleans, una delle comunità queer più peculiari del Nord America, e sono immensamente orgoglioso che la nuova serie sia composta da un insieme elettrizzante di personaggi freschi che rispecchia il pubblico globale odierno. Se c'è qualcuno che potendo vedere Queer as Folk si sentirà meno solo o si sentirà più supportato e considerato, avremo raggiunto lo scopo. Nel vero spirito dell'originale, la nostra serie non si sottrae alla dura realtà della nostra comunità, ma soprattutto parla di persone che vivono vite vibranti, vitali e impenitentemente queer".

Russell T Davies, uno dei produttori esecutivi, aggiunge: "Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto nel 1999, ma in anni queer, è stato un millennio fa! Come comunità, abbiamo radicalizzato, esplorato, liberato e trovato nuovi mondi - con nuovi nemici e nuovi alleati - e c'era così tanto da dire. Stephen ha creato una nuova versione di Queer as Folk così piena di immaginazione, intuizione e, soprattutto, gioia, alla quale semplicemente non ho potuto resistere. Ho pensato che fosse arrivato il momento che il titolo appartenesse a un'intera nuova generazione. La serie del 2022 è più diversificata, più sfrenata, più libera, più arrabbiata: tutto ciò che dovrebbe essere uno show queer".