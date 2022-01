Quantum Leap potrebbe tornare in tv: NBC ordina l'episodio pilota del reboot

News Serie TV

La nuova serie è ambientata 30 anni dopo le vicende del Dott. Samuel Beckett.

La stagione dei pilot, quella da cui usciranno le novità che ci terranno compagnia tra il prossimo autunno e la primavera del 2023, è entrata nel vivo negli Stati Uniti. Tra i tantissimi progetti in sviluppo, uno, il reboot di un celebre drama sci-fi degli anni '90, ha ottenuto da NBC l'okay per la produzione del primo episodio, il pilota. Stiamo parlando di Quantum Leap, serie in Italia meglio conosciuta con il titolo In viaggio nel tempo.

Quantum Leap: La trama del reboot

La serie originale seguiva il non ancora veterano di NCIS: New Orleans Scott Bakula nei panni di Samuel Beckett, uno scienziato che, a causa di un incidente di laboratorio, viene sbalzato nello spazio e nel tempo, ogni volta nei panni di una persona diversa - gente comune alle prese con le difficoltà della vita, che lui si ritrova ad aiutare prendendo temporaneamente il loro posto. Il reboot è ambientato trenta anni dopo le vicende del Dott. Beckett e vede un nuovo team lavorare insieme per riavviare il progetto Quantum Leap, nella speranza di capire i misteri dietro la macchina che ha reso possibili i viaggi nel tempo e l'uomo che l'ha creata.

Fonti vicine alla produzione fanno sapere che non è chiaro ancora se Bakula sarà o meno coinvolto nella nuova serie in qualche misura. La sceneggiatura è nelle mani di Steven Lilien e Bryan Wynbrandt (God Friended Me), mentre l'ideatore dell'originale Quantum Leap, Don Bellisario, è a bordo come produttore esecutivo insieme con Deborah Pratt, che ne ha scritto diversi episodi e ne è stata la voce narrante, e l'ideatore di Blindspot Martin Gero.