Pulse: Uragani, segreti e cuori infranti nel trailer ufficiale italiano del medical drama di Netflix

Già definita la Grey's Anatomy di Netflix, Pulse debutterà in streaming il 3 aprile: ecco il trailer ufficiale e tutto quello che c'è da sapere.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano e il poster della sua nuova serie originale Pulse, medical drama che promette di conquistare i cuori di tutti gli appassionati del genere. La serie, creata da Zoe Robyn (The Equalizer), che ne è anche showrunner insieme a Carlton Cuse, si preannuncia come un mix di emozioni, tensioni e drammi personali. visto che è ambientata in un ospedale di Miami durante una tempesta che minaccia di cambiare per sempre la vita dei protagonisti. Il debutto su Netflix è fissato per il prossimo 3 aprile.

Pulse: La trama e i personaggi della Grey's Anatomy di Netflix

Il trailer anticipa alcune delle dinamiche ad alto rischio che si svilupperanno all'interno del centro traumatologico di primo livello più affollato della città. Quando un uragano si avvicina, l'ospedale si trova a dover affrontare non solo un'escalation di emergenze mediche, ma anche il peso di segreti e relazioni complicate tra i membri del personale. La protagonista della serie è la dottoressa Danny Simms, interpretata da Willa Fitzgerald (La caduta della casa degli Usher), specializzanda al terzo anno che, inaspettatamente, viene promossa in una situazione di caos. Accanto a lei c'è Colin Woodell (The Continental: Dal mondo di John Wick) nei panni del dottor Xander Phillips, un medico amato dal suo team, ma ora sospeso dalla sua posizione. La tempesta in arrivo e l’ondata di emergenze mediche metteranno alla prova non solo la professionalità dei medici, ma anche la loro capacità di gestire un'intricata storia d’amore segreta e travagliata tra Danny e Xander. Mentre i dettagli della loro relazione cominciano a trapelare, l’ospedale è costretto a rimanere isolato, e i protagonisti dovranno lavorare insieme sotto pressione, affrontando le loro sfide personali e professionali.

Il resto del cast

Oltre a Fitzgerald e Woodell, il cast di Pulse include Justina Machado (Giorno per giorno), Jack Bannon (Pennyworth), Jessie T. Usher (The Boys), e Chelsea Muirhead (Warrior). La serie vanta anche la partecipazione di Daniela Nieves (Vampire Academy) e di altri volti noti come Néstor Carbonell (The Morning Show), Jessica Rothe (Utopia), Santiago Segura, Ash Santos (Mayor of Kingstown) e Arturo Del Puerto (For All Mankind).

La serie è prodotta da un team di esperti del settore, con Zoe Robyn e Carlton Cuse come co-showrunner e produttori esecutivi, insieme a Bradley Gardner, Emma Forman, Michael Klick, e Kate Dennis. Pulse sembra avere tutte le carte in regola per diventare un must per gli appassionati del genere, da Grey's Anatomy in poi. Vedremo se porterà qualcosa di nuovo o se sarà l'ennesima serie fotocopia.