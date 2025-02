Pulse, Netflix svela il suo Grey's Anatomy: Data e prime foto del nuovo medical drama

News Serie TV

Netflix mostra le prime foto e annuncia la data di uscita di Pulse, suo primo medical drama procedurale.

Se amate i medical drama e, tra i tanti che soprattutto in questo periodo affollano il piccolo schermo, uno dei vostri preferiti è Grey's Anatomy, c'è un nuovo titolo che potrebbe interessarvi non poco. Stiamo parlando di Pulse, primo procedurale d'ambientazione ospedaliera di Netflix, del quale sono state diffuse le prime foto ufficiali ed è stata fissata la data di debutto dei 10 episodi della prima stagione: 3 aprile.

Pulse: Trama e cast del medical drama di Netflix

Creata da Zoe Robyn (Hawaii Five-0, The Equalizer), affiancata nel ruolo di showrunner dall'affermato Carlton Cuse (Lost, Tom Clancy's Jack Ryan), Pulse segue lo staff del più trafficato centro traumatologico di livello 1 di Miami affrontare emergenze mediche. Mentre un uragano si avvicina all'ospedale, la Dott.ssa Danny Simms (interpretata dalla star de La caduta della casa degli Usher Willa Fitzgerald), una specializzanda al terzo anno, riceve inaspettatamente una promozione quando l'amato responsabile degli specializzandi, il Dott. Xander Phillips (Colin Woodell, The Continental: Dal mondo di John Wick), viene sospeso.

Nel mezzo di un quadro metereologico in peggioramento e di un assalto da parte di pazienti in cerca di aiuto, l'ospedale viene isolato, mettendo Simms e Phillips nella situazione di dover lavorare insieme mentre i dettagli bomba di una complicata e illecita storia d'amore tra loro iniziano a trapelare. Il resto del pronto soccorso si ritrova a elaborare le conseguenze della loro relazione mentre bilancia le proprie sfide, sia personali che professionali, e lavora sotto la pressione dell'alta posta in gioco. Perché, per questo affiatato gruppo di medici, salvare la vita dei propri pazienti è spesso meno complicato che vivere la propria.

Il notevole cast di Pulse include anche Justina Machado (Giorno per giorno), Jack Bannon (Pennyworth), Jessie T. Usher (The Boys), Jessy Yates (Me), Chelsea Muirhead (Warrior) e Daniela Nieves (Vampire Academy), oltre ai ricorrenti Néstor Carbonell (The Morning Show), Jessica Rothe (Utopia), Santiago Segura, Ash Santos (Mayor of Kingstown) e Arturo Del Puerto (For All Mankind).