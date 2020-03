Prova a sfidarmi: Da oggi su Netflix una nuova serie sullo spietato mondo delle cheerleader

News Serie TV

Trama, cast e trailer del drama con Willa Fitzerald appena arrivato in streaming.

È in streaming da oggi su Netflix la prima stagione di Prova a sfidarmi, serie tv di Usa Network molto apprezzata negli Stati Uniti basata sul romanzo di successo Dare Me (che è anche il titolo originale) scritto da Megan Abbott. La scrittrice è anche ideatrice della serie insieme a Gina Fattore, produttrice esecutiva di successi quali Dawson's Creek e Californication.

Prova a sfidarmi: La trama

La storia è ambientata in un liceo americano di una piccola città del Midwest e si concentra sul competitivo mondo delle cheerleader. Al centro del racconto ci sono due amiche di vecchia data, la timida Addy (Herizen Guardiola) e la sfrontata Beth (Marlo Kelly), due ragazze molto diverse tra loro che hanno preso il comando del club delle cheerleader facendosi rispettare con metodi poco ortodossi. Rapporti e alleanze vanno in crisi quando una gelida nuova coach, Colette French (Willa Fitzerald) prende il controllo della squadra scolastica delle cheerleader ribaltando le regole imposte da Addy e Beth. Addy, furiosa per aver perso la leadership della sua squadra, si convince che la nuova allenatrice nasconde un segreto e studia un piano per metterle i bastoni tra le ruote. Quando però il club deve affrontare la perdita di una compagna, morta suicida, le cose si complicano.

Il cast

Il resto del cast include Rob Heaps (Imposters), Zach Roerig (The Vampire Diaries) e Paul Fitzgerald (Younger), ai quali si aggiungono i ricorrenti Joyful Drake (Let's Stay Together), Tammy Blanchard (Into the Woods), Antonio J. Bell (Greenleaf), Alison Thornton (Girlfriends' Guide to Divorce) e Tamberla Perry (APB).

Il trailer di Prova a sfidarmi

Prova a sfidarmi è una co-produzione USA Network, dove la serie è andata in onda in prima visione, e Netflix, che la distribuisce a livello internazionale. Il presidente di USA Chris McCumber aveva presentato la serie dicendo: "La voce di Megan Abbott porta una nuova prospettiva a USA, con una storia avvincente e al femminile che combina il mondo ultra-competitivo del cheerleading con i segreti di una piccola città americana apparentemente perfetta". Come si capisce dal trailer, Prova a sfidarmi è molto più di un teen drama agonistico; con le sue atmosfere cupe e la sua tensione, mette in scena volubili amicizie femminili, oscuri segreti e gelosie candidandosi a prendere il posto, nei cuori degli appassionati del genere, di Spinning Out, recentemente cancellata da Netflix.