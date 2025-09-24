Profilo Privato troppo vicina alla realtà? Apple TV+ rimanda l'uscita della serie con Jessica Chastain

News Serie TV

Apple TV+ ha posticipato a data da destinarsi il debutto della miniserie con Jessica Chastain Profilo Privato, inizialmente previsto per il 26 settembre: il contenuto della trama potrebbe aver influito sulla decisione.

Sarebbe dovuta arrivare il 26 settembre in streaming la nuova serie thriller Profilo Privato (titolo originale The Savant), con Jessica Chastain nei panni di un'investigatrice che cerca di sventare potenziali attentati infiltrandosi online. Ma, a soli tre giorni dal debutto, Apple TV+ ne ha rimandato l'uscita.

Profilo Privato posticipata: I motivi

La decisione, comunicata con una nota ufficiale, è stata presa "dopo un'attenta considerazione", ma senza fornire motivazioni precise. "Apprezziamo la vostra comprensione e non vediamo l'ora di far uscire la serie in futuro", si legge nalla breve comunicazione del servizio di video in streaming. Secondo fonti vicine alla produzione, però, a pesare sulla scelta di Apple TV+ sarebbe stato il contenuto della serie, giudicato "potenzialmente delicato" in un momento particolarmente teso negli Stati Uniti. La trama ruota infatti attorno a un'investigatrice sotto copertura, soprannominata "La mente", che si infiltra in gruppi estremisti online per prevenire attentati e atti di violenza prima che accadano. Già nel trailer, diffuso qualche settimana fa, si vedono in effetti scene ad alta tensione, tra cui un attentato a un edificio governativo e un cecchino in azione.

La decisione arriva in un contesto già carico di preoccupazione: il recente assassinio delll'attivista politico di destra Charlie Kirk e l'attacco a colpi d'arma da fuoco alla sede dell'emittente ABC10 a Sacramento hanno aumentato il clima di allerta nel Paese. In questo scenario, una serie che affronta temi come il terrorismo domestico e la radicalizzazione online potrebbe essere percepita come troppo attuale o persino scatenare reazioni imprevedibili. Senza dubbio, però, la decisione di Apple TV+ non fa che alimentare ulteriormente la curiosità intorno alla serie.

La trama e il cast di Profilo Privato

Profilo Privato, creata da Melissa James Gibson (House of Cards, Anatomia di uno scandalo) e diretta da Matthew Heineman (Cartel Land, A Private War), è ispirata a un articolo pubblicato su Cosmopolitan da Andrea Stanley, coinvolta nel progetto come consulente. Chastain interpreta una misteriosa investigatrice incaricata di smascherare cellule violente nascoste nei meandri del web, prima che le loro ideologie si traducano in attacchi concreti. Tra tensioni digitali e minacce invisibili, Profilo Privato promette di esplorare le zone oscure del web e i limiti dell'identità, tra finzione e realtà, in un gioco estremamente pericoloso.

Il cast include anche Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, Nnamdi Asomugha e Pablo Schreiber in un ruolo speciale. La produzione è affidata a Fifth Season e Anonymous Content, con Chastain coinvolta anche come produttrice esecutiva con la sua casa di produzione, Freckle Films. Qui sotto il trailer ufficiale italiano della serie.