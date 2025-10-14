Prism: Millie Bobby Brown protagonista di una nuova serie Netflix dopo Stranger Things

News Serie TV

Millie Bobby Brown rafforza il suo sodalizio con Netflix con una nuova serie in sviluppo, prodotta anche da Rachel Brosnahan: ecco i primissimi dettagli di Prism.

Millie Bobby Brown, star lanciata da Stranger Things e protagonista del franchise Enola Holmes, tornerà ancora una volta su Netflix con un nuovo progetto originale. Stando a quanto condiviso da Deadline, si intitolerebbe Prism e sarebbe una nuova serie soprannaturale, attualmente ancora in fase di sviluppo. L'attrice sarebbe coinvolta non solo come protagonista, ma anche nelle vesti di produttrice esecutiva. Al momento, tuttavia, Netflix non ha commentato l'indiscrezione. Si tratta, comunque, di un progetto ambizioso visto che coinvolge come produttori anche Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel) e i fratelli Russo con la loro casa di produzione AGBO.

Prism: I primi dettagli sulla potenziale nuova serie con Millie Bobby Brown

La serie è creata da Nick Shafir e si basa sull'omonimo racconto breve pubblicato originariamente su Assemble Artifacts, una rivista curata da Assemble Media, che produrrà il progetto. Alla guida creativa dello show ci sarà Etan Frankel (Shameless, Joe vs. Carole), scelto come showrunner. In Prism, Brown interpreterà Cassie, una donna dotata della capacità unica di comunicare con apparizioni. Quando un misterioso fenomeno globale comincia a far comparire "visitatori" (ovvero fantasmi) in ogni parte del mondo, Cassie sarà costretta a indagare sull'origine di questi eventi paranormali prima che sia troppo tardi.

Il team di produzione

Come anticipato sopra, la produzione esecutiva coinvolge anche Rachel Brosnahan, che partecipa anche lei come produttrice esecutiva attraverso la sua casa di produzione Scrap Paper Pictures, e i fratelli Russo e la loro casa di produzione AGBO, al loro terzo progetto con Netflix dopo i successi di The Gray Man e The Electric State (quest'ultimo con Brown protagonista). Altri produttori esecutivi sono Angela Russo-Otstot, Scott Nemes, Alessandra Maman, Jack Heller e Caitlin de Lisser-Ellen.

Millie Bobby Brown e Netflix

Prism rappresenta una nuova tappa nella fruttuosa collaborazione tra Millie Bobby Brown e Netflix, cominciata nel 2016 con il ruolo di Undici in Stranger Things, serie che si concluderà nei prossimi mesi con una quinta stagione divisa in tre parti. Oltre a Prism, l'attrice è attesa anche nel terzo film della saga di Enola Holmes, previsto per il 2026. Secondo fonti vicine alla produzione, la partecipazione di Brown in Prism non interferirà con gli altri impegni già annunciati dell'attrice.