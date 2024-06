Prime Video ordina una comedy con Riz Ahmed, Anthony Carrigan in Twisted Metal 2 e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, nuove aggiunte ai cast di Reasonable Doubt, El Gato e Man on Fire.

Il premio Oscar Riz Ahmed tornerà presto in tv con una nuova serie di Prime Video. Il servizio streaming ha dato l'okay alla produzione di una comedy senza titolo creata e interpretata da Ahmed, visto l'ultima volta sui teleschermi nel 2019 in The OA e meglio conosciuto per i suoi trascorsi nella pluripremiata The Night Of, valsagli l'Emmy.

La comedy di 8 episodi ruota attorno a Shah Latif (Ahmed), un attore in difficoltà che è sul punto di ottenere il ruolo della vita quando si ritrova catapultato in una vera e propria crisi esistenziale e in un triplice thriller cospirativo allo stesso tempo.

Il vincitore di 11 Emmy Ben Karlin (Modern Family, The Daily Show) è a bordo del progetto come co-showrunner. "Volevo raccontare questa storia da molto tempo", ha dichiarato Ahmed in una nota. "È personale, audace e molto divertente. È così bello scriverla e crearla con questo team incredibile".

Twisted Metal: Anthony Carrigan nel cast della stagione 2

Reduce dalla fortunata esperienza di Barry, per la quale è stato candidato tre volte agli Emmy come miglior attore non protagonista, Anthony Carrigan ha firmato con Peacock per un ruolo regolare nella stagione 2 di Twisted Metal, l'adattamento dell'omonimo franchise di videogiochi. Per Variety interpreterà Calypso, un personaggio dei videogiochi descritto come il misterioso e carismatico creatore e conduttore di un pericoloso torneo di demolition derby al quale sono invitati tutti gli assassini, giustizieri, mercenari e ladri di automobili. Il premio per il vincitore è realizzare il suo desiderio più grande, ma quando c'è di mezzo Calypso bisogna sempre aspettarsi di tutto.

Reasonable Doubt arruola Kandi Burruss nella stagione 2

Il legal drama di Hulu Reasonable Doubt, in Italia disponibile in streaming su Disney+, ha ingaggiato l'attrice di The Chi Kandi Burruss per un ruolo ricorrente nella stagione 2. Burruss, che segue l'altra nuova aggiunta al cast Morris Chestnut (The Resident), vestirà i panni di Eboni Phillips, la madre della figlia di JT (Christopher Mychael Watson), Natasha. In passato lei era una ragazzaccia, ma ora si è ripulita.

Altre due aggiunte al cast di El Gato

Continuano i casting per El Gato, prossima serie di Prime Video basata sul fumetto di Richard Dominguez El Gato Negro. Eric Lange (Escape At Dannemora) e Alfonso Dosal (Narcos) hanno firmato per i ruoli regolari di Simon Casimir e Alejandro Guerrero rispettivamente. Il primo, anche conosciuto come Il Nazareno, è un noto assassino al quale è stata offerta una possibilità di redenzione. Più forte di qualsiasi uomo comune, lui è convinto che queso potere gli sia stato dato da Dio, una ricompensa per i suoi voti di abnegazione.

Il secondo è invece l'amministratore delegato ad interim di una importante azienda agricola a conduzione familiare. Scaltro, istruito e con uno stile di vita sontuoso, Alejandro è il nipote dell'eroe protagonista, Frank Guerrero (Diego Boneta), sebbene i due siano più simili a due fratelli rivali estraniati. La tensione di un matrimonio travagliato e i complotti aziendali hanno esacerbato le sue insicurezze, ma l'ambizione e la gelosia per suo "zio" lo spingeranno oltre le sue paure, fino a condurlo in un luogo pericolosamente insidioso.

Man on Fire: Billie Boullet affianca Yahya Abdul-Mateen ll nella serie di Netflix

Vista l'ultima volta in A Small Light, Billie Boullet ha raggiunto il vincitore dell'Emmy Yahya Abdul-Mateen II nel cast della prossima serie di Netflix Man on Fire. Il drama di otto episodi, adattamento dei romanzi di A.J. Quinnell, segue Abdul-Mateen II nei panni di John Creasy, un tempo un abile e altamente efficiente mercenario delle forze speciali, noto per essere sopravvissuto anche alle situazioni più difficili, ora afflitto da un grave disturbo da stress post-traumatico. Determinato a superare i sui demoni, Creasy intraprende un percorso verso la redenzione. Ma, prima di potersi adattare alla sua nuova vita, si ritrova di nuovo nel fuoco, a combattere più duramente che mai.

Boullet interpreterà Poe Rayburn, una giovane donna che ha i tratti di chi è cresciuta in fretta. Lei non è contenta di trasferirsi in Brasile a causa della decisione dei suoi genitori, trascorrendo le giornate con i suoi ricchi compagni di classe di ogni parte del mondo, finché un tragico incidente non cambia la sua prospettiva sulla famiglia e la vita. Essendo l'unica testimone di un evento terrificante, Poe scopre presto che il suo unico alleato è John Creasy.

