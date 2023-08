Prime Video ordina la comedy thriller britannica Dead Hot

News Serie TV

La serie è una creazione di Nicola Shindler e Charlotte Coben, che hanno già lavorato rispettivamente a It's a Sin e Stay Close.

Ultimamente il Regno Unito ci sta regalando diverse comedy originali e che lasciano il segno. Dead Hot, appena ordinata da Prime Video UK, potrebbe essere la prossima. La nuova serie, una comedy con delle sfumature thriller, è una creazione della produttrice esecutiva del capolavoro It's a Sin Nicola Shindler e della promettente sceneggiatrice di Stay Close Charlotte Coben (la figlia del noto scrittore Harlan Coben, per la cronaca).

Dead Hot: La trama e il cast

La serie è ambientata nella Liverpool dei giorni nostri, dove i ventenni Elliot (Bilal Hasna, Extraordinary) e Jess (Vivian Oparah, Rye Lane) sono due migliori amici uniti dal dolore per la perdita di Peter, il primo e unico amore di Elliot e il fratello gemello di Jess. Quando Elliot incontra Will, inizia a pensare di potersi lasciare il passato alle spalle; ma Elliot scopre che Will nasconde oscuri segreti, proprio mentre Jess viene contattata da qualcuno che afferma di essere suo fratello. Una situazione complicata che spinge la coppia a cercare di scoprire se Elliot perseguitato da una "maledizione amorosa" o semplicemente preso di mira da qualcuno.

Il cast include ance Penelope Wilton e Peter Serafinowicz. Shindler e Coben sono le produttrici esecutive e la prima ha detto della seconda che è un "talento naturale", aggiungendo: "Non vedo l'ora che il mondo veda il mondo meraviglioso e stravagante che abbiamo creato e intraprenda un viaggio pieno di avventura e sincera amicizia in egual misura". Laurie Kirkham (It's A Sin) è la produttrice, con Sam Arbor (Heartstopper) come regista della prima parte e David Sant (Significant Other) regista della seconda parte. Le riprese sono iniziate nel nord-ovest dell'Inghilterra e la comedy arriverà in streaming nel 2024.