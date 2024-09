Prime Video ordina due stagioni di Scarpetta, serie tv con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis

News Serie TV

Annunciate anche nuove aggiunte al cast, tra cui Ariana DeBose, Bobby Cannavale e Simon Baker.

È arrivato il sì definitivo di Prime Video a Scarpetta, un nuovo mystery thriller basato sui numerosi romanzi dell'affermata scrittrice statunitense Patricia Cornwell incentrati sull'amato personaggio di Kay Scarpetta, un medico legale che affronta e risolve casi di omicidio a Richmond, nella Virginia. Il cast della serie, della quale il servizio streaming ha già ordinato due stagioni, include le attrici premio Oscar Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, entrambe coinvolte anche come produttrici esecutive.

Scarpetta: La trama della nuova serie tv

Scritta da Liz Sarnoff (Barry, Lost) e diretta per i primi due episodi da David Gordon Green (Halloween, The Righteous Gemstones), Scarpetta segue il medico legale Kay Scarpetta (Kidman) tornare nella Virginia e riprendere il suo precedente incarico, dovendosi confrontare nuovamente con una serie di relazioni complesse, sia personali che professionali, tra cui quella con la sorella Dorothy (Curtis), con parecchi rancori e segreti da scoprire. Dettaglio per noi non trascurabile, Scarpetta è nata da una famiglia di origini italiane proveniente da Verona.

"Sono super emozionata che ciò stia finalmente accadendo", ha dichiarato Cornwell in un comunicato. "Sarà molto divertente per tutti e sono grata per gli straordinari talenti che la serie sta attirando. Sono sempre stata una grande fan di Jamie Lee Curtis e Nicole Kidman. Il loro desiderio di farlo mi emoziona ed è semplicemente meraviglioso. Lavorare con la brillante Liz Sarnoff è fantastico. Blumhouse e Prime Video sono un sogno. Valeva la pena aspettare e non vedo l'ora di vedere la serie".

Kidman ha aggiunto: "Ho seguito Scarpetta per quasi vent'anni, da quando era destinata a diventare un film, perciò unirmi ai formidabili Jamie Lee Curtis, Prime Video, Jason Blum e David Gordon Green nella versione di Liz Sarnoff degli epici ed emozionanti libri di Patricia Cornwell mi fa sentire come se fosse destino. Non vedo l'ora di vestire i panni di Kay Scarpetta e sono davvero grata a Patricia Cornwell per avermi affidato la sua opera". Curtis ha detto invece: "Volevo portare sullo schermo Kay Scarpetta di Patricia Cornwell, con la mia casa di produzione, Comet Pictures, da un po'. Sono particolarmente emozionata che Nicole Kidman la porterà finalmente in vita. Non vedo l'ora di interpretare la sorella di Nicole mentre raccontiamo la storia con la cura esperta, la guida, l'abilità e il talento di Liz Sarnoff, e sono emozionata di lavorare di nuovo con David come nostro regista. So che i fan appassionati dei libri saranno molto felici e il nuovo pubblico sarà affascinato dai personaggi, dai crimini e dai misteri che sono la tripletta della magistrale narrazione di Patricia. Blumhouse, Blossom e Prime Video sono i partner perfetti per portare Scarpetta a tutti voi, e un avvertimento... ci sarà sangue".

Le nuove aggiunte al cast di Scarpetta

In occasione dell'ordine della serie, Prime Video ha annunciato cinque nuove aggiunte al cast principale: il premio Oscar Ariana DeBose (West Side Story), il vincitore dell'Emmy Bobby Cannavale (Boardwalk Empire), suo figlio Jake Cannavale (American Sports Story), il nominato all'Emmy Simon Baker (The Mentalist) e Rosy McEwen (L'alienista). Interpreteranno rispettivamente Lucy Farinelli-Watson, la figlia di Dorothy; l'ex detective Pete Marino e la sua versione più giovane; il profiler dell'FBI Benton Wesley; e la versione più giovane di Kay Scarpetta.