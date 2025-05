Prime Video: Le Serie TV in streaming a maggio 2025

News Serie TV

Da non perdere a maggio in streaming su Prime Video la miniserie Sorelle sbagliate, il teen drama Motorheads e la nuova stagione di Nine Perfect Strangers.

Grandi star, generi diversi e recenti classici della televisione: a maggio, Prime Video non farà mancare nulla ai suoi abbonati. Sul servizio streaming arriva Sorelle sbagliate, miniserie con Jessica Biel ed Elizabeth Banks nei ruoli di due sorelle molto diverse - Chloe, una media executive di alto profilo che vive una vita da sogno con un affascinante marito avvocato, e l'estraniata Nicky, in lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita. Quando il marito di Chloe viene brutalmente assassinato, i sospetti sul presunto colpevole scuotono profondamente la famiglia, riunendo le due sorelle, le quali cercano di sbrogliare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la morte di Adam. Motorheads, con Ryan Phillippe e Michael Cimino, racconta una storia che parla di primi amori, primi cuori infranti e prime automobili. In una città un tempo fiorente che ora è alla ricerca di un barlume di speranza, un gruppo di outsider stringere un'improbabile amicizia grazie al loro amore comune per le automobili. E mentre alcuni di loro affronteranno le gerarchie e le regole del liceo, altri dovranno vedersela con un passato oscuro.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie con Jessica Biel e Elizabeth Banks - HD

Da non perdere anche la seconda stagione di Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman nuovamente nei panni della misteriosa guru Masha Dmitrichenko. È lei a invitare un nuovo gruppo di sconosciuti - legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare - a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Nel corso di una settimana, la guru li porterà sull'orlo del baratro. Riusciranno a resistere? E lei ci riuscirà? Masha sarà disposta a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte, compresa se stessa. La comedy Overcompensating - L'inganno, ambientata in un college americano, esplora invece la vita caotica e spericolata di Benny, un ex giocatore di football e re del ballo che, aiutato dalla sorella maggiore e dal fidanzato di lei, si destreggia tra orribili appuntamenti, feste scatenate e regole di appartenenza insieme con la sua nuova amica Carmen, tutto questo mentre cerca di scoprire chi è davvero.

Trailer ITA: Stagione 2 - Il Trailer Italiano di Nove perfetti sconosciuti, con Nicole Kidman - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prime Video, le Serie TV in streaming a maggio 2025

Serie TV in prima visione

Overcompensating - L'inganno , Stagione 1 (15 maggio)

, Stagione 1 (15 maggio) Motorheads , Stagione 1 (20 maggio)

, Stagione 1 (20 maggio) Nine Perfect Strangers , Stagione 2 (22 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 2 (22 maggio, episodio settimanale) Il secondo miglior ospedale della galassia , Stagione 2 (27 maggio)

, Stagione 2 (27 maggio) Sorelle sbagliate, Miniserie (29 maggio)

Altre Serie TV

Anime

One Piece, Stagione 10 (20 maggio)

Docuserie e Intrattenimento

Il mondo dei polpi , Stagione 1 (8 maggio)

, Stagione 1 (8 maggio) Earnhardt , Stagione 1 (22 maggio, episodi settimanali)

, Stagione 1 (22 maggio, episodi settimanali) Clarkson's Farm, Stagione 4 (23 maggio, episodi settimanali)

Per i più piccoli

LEGO DreamZzz: Avventure nel Mondo dei Sogni , Stagione 1 (15 maggio)

, Stagione 1 (15 maggio) Murder Drones, Stagione 1 (16 maggio)

Proseguono