Prime Video: Le Serie TV in streaming a gennaio 2025

Da non perdere a gennaio il nuovo poliziesco di Dick Wolf On Call e il ritorno della comedy Harlem.

Uno degli appuntamenti più attesi di inizio 2025 è su Prime Video. Sul servizio streaming debutta il nuovo poliziesco On Call - Di pattuglia, prodotto dallo stesso Dick Wolf che ha ideato i franchise di successo Law & Order, One Chicago e FBI. Girata con un mix di telecamere a mano, bodycam e dash-cam per creare un effetto ancora più realistico, la serie segue una coppia di agenti formata da un novellino e da una veterana rispondere alle chiamate di emergenza nelle strade di Long Beach, in California, mentre affronta allo stesso tempo le conseguenze della perdita di un collega. I due personaggi sono interpretati dalla veterana di Pretty Little Liars Troian Bellisario e Brandon Larracuente. Torna poi con i nuovi episodi della terza stagione la comedy Harlem, che esplora le vite di quattro donne nere sull'orlo del cambiamento. Che si tratti di maternità, relazioni, sorellanza, complicati percorsi professionali o famiglie ancora più complicate, queste ambiziose e stilose migliori amiche si sforzeranno di scegliere finalmente se stesse prima di tutto il resto.

Una produzione italiana, Red Carpet - Vip al tappeto è un game show condotto da Alessia Marcuzzi in cui tre squadre di bodyguard devono scortare sino alla destinazione finale cinque personaggi famosi, facendoli rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. La padrona di casa è affiancata dalla Gialappa's Band, il duo comico composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci di recente tornato sulla cresta dell'onda con un nuovo, divertente show televisivo. Segnaliamo inoltre il ritorno del thriller soprannaturale The Rig, con la seconda stagione. I nuovi episodi spostano l'azione su un ghiacciaio del circolo polare artico, dove l'equipaggio sopravvissuto della Kinloch Bravo viene trasportato dagli elicotteri in una nuova struttura segreta offshore chiamata Stac. Qui, intrappolato, deve affrontare le ricadute emotive e fisiche del devastante tsunami che ha distrutto la Bravo e confrontarsi con vorticose cospirazioni, conflitti e nuove minacce dalle oscure profondità dell'oceano.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a gennaio 2025

Serie TV in prima visione

The Rig , Stagione 2 (2 gennaio)

, Stagione 2 (2 gennaio) On Call - Di pattuglia , Stagione 1 (9 gennaio)

, Stagione 1 (9 gennaio) La Liberación , Stagione 1 (17 gennaio)

, Stagione 1 (17 gennaio) Harlem, Stagione 3 (23 gennaio)

Altre Serie TV

Stargate SG-1, Stagioni 1-10 (1 gennaio)

Anime

Fairy Tail: 100 Years Quest , Parte 1 (7 gennaio)

, Parte 1 (7 gennaio) Übel Blatt , Stagione 1 (11 gennaio)

, Stagione 1 (11 gennaio) L'Uomo Tigre , Stagione 5 (15 gennaio)

, Stagione 5 (15 gennaio) One Piece, Stagione 6 (20 gennaio)

Docuserie e Intrattenimento