Prime Video guarda alle stelle: Disponibile Notte stellata, nuova serie sci-fi con Sissy Spacek e J.K. Simmons

Night Sky - Notte Stellata: Tutti gli otto episodi della serie in streaming ora su Prime Video.

Dopo il successo della serie fantastica Carnival Row, che vede protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne, Prime Video e Legendary Television hanno deciso di tornare a esplorare il genere con Notte stellata, serie in otto puntate disponibile sulla piattaforma streaming da poche ore. Pur trattandosi di un thriller di fantascienza, il progetto possiede toni e atmosfere ben diversi da Carnival Row: protagonisti della storia sono infatti Franklin e Irene York, coppia di anziani che vive in una tranquilla cittadina nella campagna dell'Illinois. Pur conducendo una vita del tutto tranquilla, i due custodiscono da anni il segreto di una misteriosa camera in grado di trasportarli in un altro universo. La comparsa improvvisa del giovane Jude porterà la coppia a scoprire le reali dimensioni del mondo che hanno tentato di tenere nascosto a tutti gli altri. E intanto, in Argentina una madre e sua figlia adolescente devono fare i conti con degli eventi che sono collegati al misterioso portale...

Vernon Sanders, co-responsabile dei progetti televisivi di Amazon, ha dichiarato il proprio entusiasmo per il nuovo sceneggiato: "Gli ideatori Holden Miller e Daniel C. Connolly hanno creato una storia molto ambiziosa, dove la dimensione fantastica si interseca con personaggi dall'umanità profonda. Siamo davvero contenti di essere tornati a collaborare con Legendary per questo nuovo progetto, ed entusiasti di come questo nuovo universo sia stato portato alla vita".

Notte stellata: Una storia fantastica con tanta umanità

La caratteristica principale che definisce l'estetica di Notte stellata (che all'inizio doveva intitolarsi Lightyears e che nella versione originale è conosciuta come Night Sky) dalle altre produzioni del genere è l'utilizzo delle ambientazioni: la scelta della produzione è stata infatti quella di evitare le riprese in studio e scegliere di girare lo show interamente in esterni. Questo rende le puntate costruite su un'atmosfera carica di realismo, ottimo contraltare per la dimensione fantastica delle vicende narrate. I setting restituiscono con pienezza anche lo stile di vita pacato dei due protagonisti ormai avanti con gli anni, i quali devono affrontare non solo le complicazioni legate al portale ma anche, anzi forse soprattutto, gli anni che passano. Sotto questo punto di vista Notte stellata si propone con molto coraggio come una serie il cui discorso principale vuole riflettere sulla condizione emotiva, psicologica e fisica di due persone consce che stanno vivendo gli ultimi anni della loro esistenza.

"Invecchiare è un'esperienza comune a ogni essere umano, un qualcosa che speriamo di essere abbastanza fortunati a vivere e a cui pensiamo in continuazione", ha detto Miller. Per interpretare Irene e Franklin sono stati scelti i due premi Oscar Sissy Spacek e J.K. Simmons, con quest'ultimo che ha sostituito in fase di pre-produzione un altro veterano del piccolo schermo come Ed O'Neill. Entrambi gli attori non sono nuovi alla collaborazione con la piattaforma: Spacek ha recitato nella prima stagione di Homecoming accanto a Julia Roberts, mentre Simmons negli ultimi anni ha partecipato a serie come Golia e film quali La guerra di domani e Being the Ricardos, per il quale ha ottenuto recentemente un'altra nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Difficilmente poteva essere fatta scelta migliore nel selezionare i due interpreti principali: Spacek e Simmons sono stati capaci, con pochi e semplici tratti, di definire con profondità e precisione la psicologia e la vita interiore di Irene e Franklin, facendone due figure cariche di umanità. Sono senza dubbio loro la forza primaria di Notte stellata, serie che promette di appassionare e commuovere gli affezionati di Prime Video.