News Serie TV

Prime Video cancella Countdown e Butterfly, Jensen Ackles sui social: "È una delusione"

Emanuele Manta

Il crime drama con Jensen Ackles Countdown e lo spy thriller con Daniel Dae Kim Butterfly cancellati a Prime Video dopo una sola stagione.

Prime Video cancella Countdown e Butterfly, Jensen Ackles sui social: "È una delusione"

Due recenti novità di Prime Video non torneranno con una seconda stagione. Il servizio streaming ha cancellato Countdown, crime drama del co-ideatore di Chicago Fire e FBI: International Derek Haas interpretato da Jensen Ackles, e Butterfly, spy thriller tratto dall'omonima graphic novel di Arash Amel interpretato da Daniel Dae Kim.

La cancellazione di Countdown: La reazione di Jensen Ackles

Rilasciata tra giungo e settembre, Countdown seguiva Ackles nei panni di Mark Meachum, un detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles che, in seguito all'assassinio di un collega (interpretato dalla guest star Milo Ventimiglia), è stato reclutato in una task force segreta, insieme ad altri agenti sotto copertura provenienti da tutti i rami delle forze dell'ordine, per indagare sulla morte sospetta. Durante la caccia al colpevole è emersa una realtà molto più grave di quanto previsto, che ha dato il via a una corsa contro il tempo per salvare milioni di persone, mentre la squadra si è impegnata a fare gruppo per superare alcune divergenze. Nel cast anche Eric Dane, Jessica Camacho e Elliot Knight.

"Come alcuni di voi avranno già visto, Countdown non è stata rinnovata per un'altra stagione", ha scritto Ackles in un messaggio condiviso su Instagram. "Amazon la lascerà andare. Ed è una delusione, perché mi sono divertito tantissimo a realizzare quella serie. Mi sono divertito un mondo con il cast e la troupe". L'attore ha poi ringraziato Haas e Amazon MGM Studios per avergli dato questa opportunità, elogiando l'ex responsabile dei contenuti televisivi dello studio Vernon Sanders "per essere stato un grande sostenitore della serie. A volte puoi impegnarti al massimo e spuntare tutte le caselle, ma alla fine la situazione non è più nelle tue mani". Ackles ha aggiunto di essere "grato per l'esperienza" e che "ci vedremo più avanti con qualcos'altro, immagino", riferendosi probabilmente ai suoi ruoli nelle altre serie di Prime Video The Boys e Vought Rising.

A proposito di Butterfly

Butterfly, uscita a metà agosto, seguiva Kim nei panni di David Jung, un ex agente segreto statunitense che viveva in Corea del Sud. Enigmatico e altamente imprevedibile, Jung ha visto la sua vita andare in frantumi quando le conseguenze di una difficilissima decisione del suo passato sono tornate a perseguitarlo e si è ritrovato inseguito da Rebecca (Reina Hardesty), una letale e sociopatica giovane agente incaricata di ucciderlo, e da Caddis, la sinistra organizzazione di spionaggio per cui lavorava. Nel cast anche Piper Perabo, Kim Ji-hoon e Park Hae-soo.

