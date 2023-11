Prime Video cancella 3 serie tv, incluse Gli orrori di Dolores Roach e With Love

News Serie TV

Il servizio streaming ha fermato anche il mystery teen drama Shelter.

Qualcuno pensava davvero che avremmo superato indenni oltre sei mesi di scioperi? La mattanza di serie tv che le reti e i servizi streaming statunitensi portano avanti da giorni mentre ridefiniscono strategie e investimenti per il futuro ha segnato un altro duro colpo nelle ultime ore. Tra i tanti altri titoli dei quali è stata annunciata la cancellazione, tre fanno parte dell'offerta di Prime Video. La piattaforma ha stabilito che né la dark comedy Gli orrori di Dolores Roach né la commedia romantica With Love né il mystery teen drama Shelter torneranno con una nuova stagione.

Gli orrori di Dolores Roach, With Love e Shelter cancellate a Prime Video

Adattamento dell'omonimo podcast di Aaron Mark, Gli orrori di Dolores Roach seguiva la Justina Machado di Giorno per giorno nei panni di una donna che torna in una Washington Heights profondamente cambiata dalla gentrificazione dopo aver passato gli ultimi 16 anni in prigione. Riunitasi con un vecchio amico sballato, Luis (Alejandro Hernandez), che gestisce un fatiscente negozio di empanadas, Dolores diventa accidentalmente una serial killer nel tentativo di prendere in mano la propria vita, con Luis che copre ogni omicidio usando i corpi come... ripieno.

Creata dall'ideatrice di Giorno per giorno Gloria Calderon Kellett, per due stagioni With Love (in Italia anche conosciuta con il titolo Con amore) ha visto i fratelli Lily (Emeraude Toubia) e Jorge (Mark Indelicato) cercare di realizzare il loro sogno d'amore e trovare uno scopo mentre sono circondati dalla loro affiatata famiglia latina di Portland che è solita riunirsi in occasione delle feste. Shelter si basava invece sull'omonimo romanzo YA scritto da Harlan Coben e seguiva un adolescente di nome Mickey (Jaden Michael) e i suoi nuovi amici cercare di scoprire il mistero dietro una serie di sparizioni nella loro città.

A Prime Video, queste cancellazioni seguono quelle del thriller sci-fi Inverso e del dramedy Ragazze vincenti, per ragioni riconducibili agli scioperi degli sceneggiatori della WGA e degli attori della SAG-AFTRA.