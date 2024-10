Presunto innocente cambia tutto nella stagione 2, incluso il protagonista Jake Gyllenhaal: Ecco i nuovi dettagli

News Serie TV

Il thriller legale di David E. Kelley tornerà su Apple TV+ con un nuovo caso e una nuova protagonista.

Non solo la seconda stagione di Presunto innocente si concentrerà su "un caso nuovo di zecca", lo farà anche con un nuovo protagonista. Anzi, con una nuova protagonista. Deadline riporta che il legal thriller di David E. Kelley per Apple TV+, il cui ciclo inaugurale ha avuto un successo clamoroso, smetterà di essere l'adattamento dell'omonimo, popolare romanzo di Scott Turow per intraprendere una strada completamente diversa percorsa non dal Rusty Sabich di Jake Gyllenhaal, che non tornerà nei nuovi episodi, ma da un altro personaggio.

Presunto innocente: I primi dettagli della stagione 2

Presunto innocente era stata concepita come una miniserie e Kelley non aveva un piano per una seconda stagione prima che il successo di pubblico di quella che ora è la serie drammatica più vista di sempre su Apple TV+ incoraggiasse il servizio streaming a produrre altri episodi. Non essendoci un percorso ovvio per continuare la serie rimanendo nel raggio dell'opera di Turow, si è deciso di cambiare tutto, a cominciare dal protagonista, che nella prossima stagione sarà una donna, Leila Reynolds.

Mentre Gyllenhaal continuerà a dare il suo contributo come produttore esecutivo accanto a Kelley e J.J. Abrams, alcune fonti hanno riferito al sito che quella raccontata nella seconda stagione non sarà una storia originale ma l'adattamento di un altro romanzo: Dissection of a Murder di Jo Murray, in uscita nella primavera del 2026. Il libro racconta la storia di Leila Reynolds, alla quale è stato appena assegnato il suo primo caso di omicidio. È completamente fuori dalla sua portata, ma l'imputato vuole solo lei. A peggiorare le cose, il fatto che suo marito sia il pubblico ministero. Ben presto Leila si troverà a lottare per tenere sepolti anche i suoi segreti.

Sebbene le cose siano ancora in divenire, la decisione di basare la seconda stagione su un romanzo diverso che nulla ha a che vedere con la storia di Turow suggerisce che Presunto innocente è diventata a tutti gli effetti una serie antologica. Ma di che tipo? Deadline rivela che si è ragionato sull'idea di proseguire la storia di uno o due personaggi della prima stagione, facendo qualcosa di simile a quello che è stato fatto nella serie antologica di HBO The White Lotus, ma non è chiaro per il momento se ciò accadrà realmente.