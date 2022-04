Prehistoric Planet: i dinosauri come non li avete mai visti nel trailer della docuserie per Apple TV+

News Serie TV

Su Apple TV+ dal 23 al 27 maggio ci sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di dinosauri, che sono come sappiamo tantissimi e di tutte le età. Si tratta di Prehistoric Planet, una docuserie narrata da David Attenborough e con le musiche originali di Hans Zimmer, di cui è stato diffuso il trailer.

Cos'è Prehistoric Planet

Da sempre la vita dei dinosauri, creature in gran parte mitologizzate, a partire dai reperti ossei trovati in tutto il mondo, affascina l'umanità, che - si sa ma è bene ripeterlo - non ha mai convissuto con loro, per sua fortuna. Questi esseri giganteschi sono stati d'ispirazione per scrittori, da Jules Verne ad Arthur Conan Doyle, e ovviamente per il cinema, praticamente da sempre. E, come dimostra la popolarità della serie Jurassic World, non hanno mai smesso di catturare la nostra immaginazione. Prehistoric Planet è un po' più "scientifico", nel senso che ha la struttura di un documentario, narrato dal grande divulgatore e naturalista scientifico David Attenborough, che ha oggi 95 anni. Con le musiche originali di Hans Zimmer, Prehistoric World è prodotta dalla prestigiosa unità di Storia Naturale dei BBC Studios, col supporto degli effetti visuali della MPC (Il re leone, Il libro della giungla). Prepariamoci dunque ad immergerci, senza pericolo, negli ambienti del Cretaceo, dove vivevano e predavano dinosauri di ogni genere e dimensione.