Power: Trovati i giovani Ghost e Tommy per lo spin-off prequel Origins

Spence Moore e Charlie Mann saranno due giovani Ghost e Tommy in Power: Origins, il nuovo spin-off prequel del crime drama Power.

Saranno Spence Moore (All American) e Charlie Mann (The Watchers - Loro ti guardano) a vestire i panni delle giovani versioni di James 'Ghost' St. Patrick e Tommy Egan in Power: Origins, quarto spin-off di Power, il popolare crime drama di Courtney A. Kemp terminato nel 2020 dopo sei stagioni, come Power Book III: Raising Kanan ambientato prima della storia che ha visto i due amici e soci in affari interpretati da Omari Hardwick e Joseph Sikora.

Power: Origins, la trama dello spin-off prequel di Power

Creata da Sascha Penn, lo stesso di Raising Kanan, e da lui scritta con Kemp, Power: Origins, la cui prima stagione si comporrà di ben 18 episodi, segue i migliori amici Ghost e Tommy come due ambiziosi, giovani imprenditori determinati a lasciare il segno nelle strade di New York City. Un'esplorazione appassionante e movimentata di un nuovo periodo storico del franchise, la serie metterà in luce l'audacia sfrenata di giovani uomini in ascesa, intenzionati a diventare leggende del "gioco".

Mentre Power Book III: Raising Kanan si avvia alla conclusone (la prossima, quinta stagione sarà l'ultima), il suo protagonista MeKai Curtis continuerà a interpretare Kanan Stark - il futuro mentore e poi rivale di Ghost e Tommy - in Power: Origins. Colui che lo ha interpretato nella serie ammiraglia, Curtis '50 Cent' Jackson, uno dei produttori esecutivi di Raising Kanan, farà parte anche del team di produzione di Origins, con Kemp e Mark Canton.

"Le storie passate di Ghost e Tommy hanno alimentato anni di costante fascino e speculazioni tra i fan, e sono entusiasta di poter rispondere ad alcune domande di lungo corso e condividere nuovi strati della storia che gli spettatori non si aspettavano", aveva dichiarato Penn in occasione dell'ordine della serie a luglio.