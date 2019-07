Power: Il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione

News Serie TV

Il black drama di 50 Cent tornerà su Starz con gli ultimi 15 episodi il 25 agosto.

Nel fortunato black drama di Starz Power è il momento della resa dei conti, per Ghost e i suoi molti nemici, e il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione appena diffuso dalla rete via cavo - in attesa del suo debutto negli Stati Uniti il 25 agosto - ne è la perfetta sintesi.

La clip suggerisce un'alleanza anti-Ghost tra Tommy e Tariq. "Come ti sentiresti se gli accadesse qualcosa di veramente brutto?", chiede il primo al nipote. Come se avere i federali alle calcagna e le pressioni della moglie Tasha per risolvere il gran casino in cui si è cacciato non gli stiano dando fin troppe preoccupazioni, non passa molto prima che il personaggio interpretato da Omari Hardwick cominci a sospettare di Tommy e Tariq, quando è sorpreso di scorgerli insieme. Inoltre, gli ultimi secondi del trailer confermano quanto l'ideatrice Courtney Kemp Agboh aveva assicurato dopo il finale della scorsa stagione, ovvero che Angela sarà ancora molto viva in questi ultimi 15 episodi e... avrà una richiesta sconcertante per Ghost.