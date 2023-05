Power Book III: Raising Kanan arruola Wendell Pierce ed Erika Woods nella terza stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie del Power Universe in Italia saranno disponibili prossimamente sul servizio MGM, disponibile come canale di Prime Video.

Wendell Pierce (The Wire) ed Erika Woods (Blue Bloods) si sono uniti al cast della terza stagione di Power Book III: Raising Kanan di Starz firmando per ruoli ricorrenti. Lo svela Deadline. La serie, uno degli spin-off del cosiddetto Power Universe, in Italia sarà presto disponibile sul servizio di video in streaming MGM, disponibile come canale di Prime Video.

La trama e il cast di Power Book III: Raising Kanan

Ambientata nei primi anni '90, la terza serie del cosiddetto universo Power racconta la storia della formazione del beniamino dei fan Kanan Stark, e il suo ingresso nel mondo criminale tramite la madre, che gestisce spietatamente l'impero di spaccio di droga della famiglia. MeKai Curtis è il protagonista mentre Patina Miller (Madam Secretary) interpreta sua madre, Raquel "Raq" Thomas. Nel finale della seconda stagione - attenzione agli SPOILER - Raq è finita in una sparatoria dopo che Kanan ha scelto suo padre al posto suo e lei è stata salvata da Unique.

I ruoli di Wendell Pierce ed Erika Woods

Pierce, famoso per decine di ruoli in tv e recentemente visto nella serie Jack Ryan, in Raising Kanan interpreta Ishmael "Snaps" Henry, una leggenda vivente tra i criminali, ex rapinatore di banche e commerciante di merce illegale che ora fa da mentore e finanziatore per promettenti giovani criminali come Kanan insieme alla sua compagna e moglie, l'amore della sua vita, Stephanie 'Pop' Henry, interpretata da Woods.