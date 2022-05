Pose vince ai GLAAD Media Awards 2022: Tutte le altre serie tv premiate

News Serie TV

È Pose la serie tv che più di tutte ha contribuito a dare un'immagine veritiera, accurata e inclusiva della comunità LGBTQ+ e delle questioni che la riguardano. Per il terzo anno consecutivo, il drama di FX sulla ball culture e la sua gente, conclusosi lo scorso giugno dopo tre stagioni, ha trionfato ai GLAAD Media Awards insieme alla sua protagonista, Michaela Jaé Rodriguez, premiata con lo Stephen F. Kolzak Award, il premio speciale assegnato ogni anno dalla Gay & Lesbian Alliance Against Defamation ai membri apertamente LGBT della comunità dell'intrattenimento e dei media per il loro impegno nell'eliminazione dell'omofobia.

Snobbata incredibilmente ai BAFTA Television Awards, la britannica It's a Sin ha ricevuto finalmente il premio che aspettava da tempo, quello di miglior miniserie. Decisamente meno scontata, invece, la vittoria del recentemente cancellato revival di Bayside School - ha chiuso l'era di Schitt's Creek, premiata negli ultimi anni, ed è stata preferita a titoli più famosi e pronosticati come Sex Education e Love, Victor. Prima di lasciarvi alla lista completa dei premiati nelle due cerimonie di Los Angels e New York, segnaliamo anche la vittoria di Hacks come miglior nuova serie. Per la comedy con Jean Smart si tratta del 27esimo premio per la sua acclamata prima stagione.

GLAAD Media Awards 2022: Tutti i vincitori

MIGLIOR DRAMA

9-1-1: Lone Star

Batwoman

The Chi

Doom Patrol

Good Trouble

Grey's Anatomy

The L Word: Generation Q

Pose

Star Trek: Discovery

Supergirl

MIGLIOR COMEDY

Bayside School

Dickinson

Gentefied

Love, Victor

The Other Two

Sex Education

Shrill

Special

Twenties

Work in Progress

MIGLIOR NUOVA SERIE

4400

Chucky

Hacks

Harlem

Sort Of

The Long Call

The Sex Lives of College Girls

With Love

Y: L'ultimo uomo

Yellowjackets

MIGLIOR MINISERIE O SERIE ANTOLOGICA

Dopesick

Halston

It's a Sin

Little Birds

Love Life

Master of None

Rurangi

Station Eleven

The White Lotus

Vigil

MIGLIOR FILM TV

Nash Bridges

Single per sempre?

The Christmas House 2: Deck Those Halls

The Fear Street

Under the Christmas Tree

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE

A casa dei Loud

Anfibia

Centaurworld: Il mondo dei centauri

Danger Force, Manlee Men

Dottoressa Doogie

Elena, diventerò presidente

High School Musical: The Musical: La Serie

Il club dele babysitter, Claudia e il triste addio

Power Rangers: Dino Fury

The Owl House

MIGLIOR PROGRAMMA PER L'INFANZIA