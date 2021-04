Pose 3: Il primo emozionante trailer dell'ultima stagione

News Serie TV

Gli ultimi 7 episodi della serie andranno in onda negli Stati Uniti, su FX, dal 2 maggio.

Sarà un finale agrodolce ma sicuramente emozionante quello che ci riserverà Pose, la pluripremiata serie tv di Ryan Murphy che ha raccontato la sottocultura LGBTQ nella New York degli anni '80 e '90. Il primo trailer della terza e ultima stagione appena diffuso da FX, infatti, offre uno sguardo potente e disincantato sugli ultimi 7 episodi che debutteranno negli Stati Uniti a partire dal prossimo 2 maggio (successivamente, anche in Italia, su Netflix).

Pose 3: Le anticipazioni della stagione finale

L'ultimo ciclo di episodi di Pose ripartirà dal 1994, circa tre anni dopo il punto in cui la storia si era interrotta l'ultima volta. "La Ballroom sembra un lontano ricordo per Blanca (MJ Rodriguez), che lotta per bilanciare il suo ruolo di madre con quello di partner del suo nuovo interesse amoroso e di aiutante infermiera", recita la sinossi ufficiale. Nel frattempo, mentre l'AIDS diventa la principale causa di morte tra gli americani di età compresa tra i 25 e i 44 anni, Pray Tell (il vincitore dell'Emmy Billy Porter) deve fare fronte a oneri sanitari inaspettati. Altrove, l'arrivo sulla scena di una nuova e perfida casa emergente costringe i membri della Casa Evangelista a fare i conti con la propria eredità.

Pose: Un finale celebrativo

Nel trailer Blanca riflette sugli incredibili progressi compiuti dalla sua famiglia nel corso degli anni. "Siamo rotolati dal basso e siamo diventati delle star!, dice. Pray Tell, invece, guarda al suo futuro incerto ma è determinato: "Sapevo che questa malattia mi avrebbe mangiato vivo, ma non uscirò senza combattere!". Alla fine, c'è una nota di speranza. "Ho finito di scappare. Da me stessa, dal mio destino. Non corro più. Chi è con me?", conclude Blanca. Nella clip si intravede anche un matrimonio: chi è che convolerà a nozze? In soli 7 episodi, insomma, è stata messa tanta carne sul fuoco. "Abbiamo raccontato esattamente la storia che volevamo, come volevamo raccontarla, e ne sono incredibilmente onorato e grato. La storia di Pose finirà anche nel 1996, ma il suo impatto continuerà per sempre", aveva dichiarato Ryan Murphy nell'annunciare la terza come stagione finale. "Che gioia è stato essere in uno spettacolo come questo. Ne è valsa davvero la pena! Il duro lavoro che tutti noi abbiamo svolto è stato ripagato e le relazioni e le connessioni che abbiamo creato dureranno per sempre! Questa serie ha cambiato la mia vita!", aveva scritto su Instagram la protagonista MJ Rodriguez.