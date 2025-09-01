Portobello, un caso italiano: video intervista con Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni da Venezia

News Serie TV

La storia di uno degli errori giudiziari più inquietanti di un paese complesso come il nostro. Enzo Tortora è raccontato da Marco Bellocchio in una serie che inaugurerà le produzioni original di HBO Max nel 2026 ed è presentata oggi al Festival di Venezia. Intervista video con Bellocchio e il protagonista Fabrizio Gifuni.

Un programma di grande popolarità, un appuntamento fisso in un'Italia ancora legata al monopolio della televisione di stato. Il venerdì è stato il giorno di Enzo Tortora e della sua conquista di un'audience incredibile, partendo da 4 milioni e arrivando alla cifra che oggi in particolare suona incredibile di 28 milioni di italiani. Portobello e i suoi telespettatori fedeli dall'oggi al domani assistettero all'incredibile arresto e incarcerazione del conduttore più celebre d'Italia, diventato protagonista di uno dei più inquietanti casi di mala giustizia di sempre.

Portobello è diventata ora una nuova serie di Marco Bellocchio, presentata in serata al Festival di Venezia con i primi due episodi, gli unici già montati, in attesa degli altri quattro che comporranno una proposta da sei episodi che sarà trasmessa nel 2026 come prima serie italiana original - ma disponibile a livello globale - di HBO Max, il cui arrivo è previsto proprio a inizio del prossimo anno nel nostro paese.

La storia di un uomo, ma anche del paese e delle sue contraddizioni e cambiamenti. Portobello è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. Nel cast Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Davide Mancini, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Gianfranco Gallo nel ruolo di Raffaele Cutolo e con la partecipazione di Alessandro Preziosi.

La video intervista a Marco Bellocchio

Intervista Esclusiva: La nostra video intervista esclusiva dal Festival di Venezia al regista della serie Marco Bellocchio - HD

Parla il protagonista Fabrizio Gifuni