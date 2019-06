Pop salva Giorno per giorno! La comedy cancellata da Netflix avrà una quarta stagione

News Serie TV

È la prima volta che una rete tradizionale riporta in onda la serie di un servizio streaming.

La famiglia Alvarez non ha esaurito i suoi giorni in tv, dopotutto. Tre mesi dopo la criticata cancellazione a Netflix, Giorno per giorno (One Day at a Time nella versione originale) ha trovato una nuova casa a Pop. Il canale via cavo ha acquisito la comedy basata sull'omonima creazione di Norman Lear, ordinando la produzione di una quarta stagione di 13 episodi.

Questa è la prima volta che una rete tradizionale riporta in onda una serie cancellata dal servizio di video in streaming, mentre abbiamo visto più volte quest'ultimo fare il contrario (con The Killing, Lucifer e Desingated Survivor, ad esempio). L'accordo raggiunto con lo studio Sony Pictures Television permetterà a Pop di proporre al proprio pubblico anche le prime tre stagioni disponibili su Netflix, e a CBS, un altro canale che fa capo a CBS Corporation, di replicare gli episodi della quarta.

"Tre mesi fa, ero affranto alla notizia della cancellazione della nostra amata Giorno per giorno. Oggi, sono sopraffatto dalla gioia di sapere che la famiglia Alvarez continuerà a vivere" dichiara Lear, tra i produttori esecutivi del remake, in un comunicato. "Grazie al mio partner di produzione, Brent Miller, ai nostri co-showrunner di enorme talento, Mike Royce e Gloria Calderón Kellett, e ovviamente a Sony, per non aver mai rinunciato alla serie, ai nostri attori o alla possibilità che una rete via cavo potesse salvare una serie cancellata da un servizio streaming. E un ultimo ringraziamento a Pop, per aver avuto il coraggio di essere quella prima rete via cavo. Non si smette mai di imparare, anche a 96 anni".

"Ci entusiasma oltre ogni immaginazione continuare Giorno per giorno", aggiungono Royce e Calderón Kellett. "Questa serie ha significato molto per così tanti e non vediamo l'ora di lavorare con i nostri fantastici nuovi partner Pop e CBS. In particolare, vorremmo ringraziare tutti i fan per il loro incessante supporto, aiutandoci a trasformare #SaveODAAT in #MoreODAAT".

Giorno per giorno racconta i tentativi di una veterana dell'esercito divorziata (Justina Machado) di tenere unita la sua eccentrica famiglia con l'aiuto della madre (la leggenda vivente Rita Moreno), una vivace donna di origini cubane. La quarta stagione andrà in onda il prossimo anno, al ritmo di un episodio a settimana, cogliendo l'occasione delle nuove elezioni presidenziali statunitensi per trasmettere un messaggio "positivo" e "di speranza" sull'importante e attualissimo tema dell'immigrazione dai paesi dell'America Latina, come anticipato dalla Calderón Kellett al sito Deadline.