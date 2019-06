Poldark torna su laF: Nuovi amori e sfide nella stagione 4, una clip in anteprima esclusiva

Tra i recenti maggiori successi della tv britannica, la serie in costume Poldark torna su laF (canale 135 di Sky) con la quarta stagione inedita, dal 14 giugno ogni venerdì alle ore 21:10. Nei nuovi otto episodi il set si allarga e dalla Cornovaglia arriva per la prima volta a Londra, dove Ross Poldark, l'affascinante personaggio interpretato da Aidan Turner, diventa deputato. In attesa del primo appuntamento, ComingSoon.it Serie TV ve ne propone una clip in anteprima esclusiva.





Per contrastare il crescente potere del suo acerrimo nemico George Warleggan (Jack Farthing) e porre fine alle sue angherie e ingiustizie, l'idealista Ross decide di accettare un ruolo politico, quello di deputato, finendo così a Londra, lontano per qualche tempo dalla sua famiglia e dalla moglie Demelza (Eleanor Tomlinson), sempre più in difficoltà nel rifiutare le avance di Hugh Armitage (Josh Whitehouse), il giovane tenente poeta dalla salute ormai precaria.

Nel frattempo, in una Cornovaglia del 1796 in preda alla carestia, Elizabeth (Heida Reed), prima fidanzata di Ross e ora moglie di George, cerca di far funzionare il suo matrimonio, mossa dall'amore per i suoi figli. Morwenna (Ellise Chappell), ancora oppressa dal crudele marito, il Reverendo Ossie Whitworth (Christian Brassington), non riesce a dimenticare il suo amore per Drake (Harry Richardson), mentre Dwight e Caroline (Luke Norris e Gabriella Wilde) sono pronti ad allargare la loro famiglia.

Tra i nuovi ingressi nel cast, Rebecca Front (già in Guerra e pace e premio BAFTA per The Thick of It) interpreta Lady Whitworth, l'asettica madre del Reverendo, mentre Max Bennett (Will) dà il suo volto a Monk Adderley, un politico senza scrupoli pronto a entrare in rotta di collisione con Ross.