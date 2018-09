Poldark: La stagione 3 da stasera su laF, una clip in anteprima esclusiva

Una delle serie britanniche più apprezzate degli ultimi anni, Poldark torna finalmente in Italia con gli episodi inediti della terza stagione, in onda su laF dal 21 settembre ogni venerdì alle ore 21:10 con un doppio episodio. Nuovi intrighi attendono il passionale e idealista capitano Ross Poldark, interpretato dal sex symbol Aidan Turner, e ComingSoon.it Serie TV ve ne dà un assaggio nella clip che vi mostriamo qui di seguito in anteprima esclusiva.

Tratto dall'omonima saga di Winston Graham, di cui Sonzogno ha pubblicato lo scorso 6 settembre il romanzo La Luna nera, Poldark continua a farsi apprezzare per i paesaggi mozzafiato della Cornovaglia di fine 18° secolo e il carisma dei suoi protagonisti. All'ombra della Rivoluzione Francese, che impatterà anche sui lidi della Cornovaglia, nuove gioie e tragedie - fra matrimoni, nascite e tensioni sociali - si consumano in questi 9 episodi. A relazioni dagli esiti imprevisti, come quella fra la ricca ereditiera Caroline Penvenen (Gabriella Wilde) e il Dott. Dwight Enys (Luke Norris), si alterna il tormentato e turbolento matrimonio fra l'indomita e coraggiosa Demelza (Eleanor Tomlinson) e Ross, sempre pronto ad aiutare minatori e agricoltori anche mettendosi contro i nobili e i potenti.

Nella terza stagione il cast si arricchisce di nuovi volti, come l'affascinante Hugh Armitage (Josh Whitehouse, già modello per Burberry), luogotenente aristocratico e romantico destinato a creare scompiglio sentimentale a Nampara; i due fratelli di Demelza, ossia lo spirito libero Drake (Harry Richardson) e il religioso Sam (Tom York); Morwenna (Ellise Chappell), nuova istitutrice di Geoffrey Charles, figlio di George Warleggan (Jack Farthing), acerrimo nemico di Ross e ora marito della sua mai dimenticata prima fiamma, Elizabeth (Heida Reed); Tholly Tregirls (Sean Gilder), un donnaiolo e amico del padre di Ross; e Osborne Whitworth (Christian Brassington), un ipocrita e perverso vicario.