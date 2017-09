Poldark: La stagione 2 da venerdì su LaEffe, una clip in anteprima

La serie britannica Poldark torna dall'8 settembre su LaEffe (canale 139 di Sky) con i dieci episodi della seconda stagione, ogni venerdì alle ore 21:10 in prima visione assoluta. Una delle storie in costume più amate e di maggior successo in onda in tv negli ultimi anni, il drama è l'adattamento dell'omonima saga di Winston Graham, il cui secondo romanzo - Demelza - arriva per la prima volta nelle librerie italiane proprio in concomitanza con i nuovi episodi.

La seconda stagione, di cui ComingSoon.it Serie TV vi mostra una sostanziosa clip in anteprima, affianca nuovi personaggi all'eroe romantico e idealista Ross Poldark (interpretato da Aidan Turner) e a sua moglie Demelza (Eleanor Tomlinson). Arrivano infatti John Nettles, lo storico Ispettore Barnaby dell'omonima serie tv, e l'aristocratica attrice e modella Gabriella Wilde, interpreti dell'anziano e gentile Ray Penvenen, uno dei signori più ricchi e potenti della contea, e di sua nipote, la bella, ricca, intelligente e manipolatrice Caroline, da lui cresciuta fin da quando è rimasta orfana e destinata a portare un po' di scompiglio sentimentale a Nampara.

Nella clip vediamo Poldark imprigionato dopo l'accusa di aver organizzato la rivolta popolare che ha chiuso la prima stagione. Nei prossimi episodi, lui e Demelza attraversano il momento più difficile della loro vita insieme: dopo la perdita della figlia Julia, Ross deve affrontare le accuse e le trame dello spietato George Warleggan (Ralph Bates), deciso a sottrargli la miniera di Wheal Leisure. Inoltre, nonostante la rappacificazione col cugino Francis per cercare nuove avventure finanziarie e far fronte ai debiti accumulati, Elizabeth (Jill Townsend) torna a minare il matrimonio di Ross.