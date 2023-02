Pokémon: Una serie in stop-motion in arrivo su Netflix, ecco il primo teaser trailer

News Serie TV

La nuova serie, prima collaborazione con The Pokémon Company, sarà disponibile in streaming prossimamente.

Netflix racconterà i Pokémon e il loro mondo in modo nuovo. Il servizio streaming ha annunciato con un teaser trailer il prossimo arrivo sulla piattaforma de La concierge Pokémon, serie d'animazione in stop-motion basata sul popolarissimo media franchise giapponese creato nel 1996 da Satoshi Tajiri.

La concierge Pokémon: I primi dettagli

Prima collaborazione di Netflix con The Pokémon Company, La concierge Pokémon (Pokémon Concierge nella versione originale) viene presentato come un ambizioso progetto realizzato da studi di animazione acclamati dalla critica. La storia si concentra su Haru, la responsabile del Pokémon Resort, e sulle sue interazioni con i Pokémon e con i loro allenatori che vengono in visita come ospiti.

Minyoung Kim, vicepresidente dei contenuti di Netflix per la regione Asia-Pacifico, ha anticipato che la serie sarà caratterizzata da una storia completamente nuova destinata a "espandere l'universo Pokémon". Mentre una data di uscita non è stata ancora annunciata, il teaser trailer mostra uno Psyduck (un Pokémon di tipo Acqua) mentre ondeggia su una spiaggia. Haru, invece, è ritratta solo nell'immagine che accompagna la clip.