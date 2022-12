Pokémon saluta Ash Ketchum dopo 25 anni: In arrivo una nuova serie con nuovi personaggi

News Serie TV

Un ultimo ciclo di 11 episodi concluderà all'inizio del 2023 la storia del personaggio.

Uno degli anime più popolari dell'ultimo ventennio sta per mettere un punto, andare a capo e cominciare un nuovo capitolo. Pokémon, la serie animata giapponese che dal 1997 sta raccontando la storia di Ash Ketchum, un ragazzo che sogna di diventare il miglior allenatore di Pokémon del mondo, accompagnato costantemente dal suo primo ostinato Pokémon Pikachu, saluterà presto entrambi e introdurrà un nuovo gruppo di personaggi in una nuova serie.

Pokémon: Addio Ash Ketchum, benvenuti Liko e Roy

In un recente episodio - attenzione alle anticipazioni! - Ash è riuscito finalmente a raggiungere quel traguardo a lungo desiderato diventando Campione del Mondo. Ora, un trailer rivela che, all'inizio del 2023, Pokémon Ultimate Journeys: The Series racconterà in un ultimo ciclo di 11 episodi il capitolo finale della storia di Ash e Pikachu, fatto di saluti a vecchi amici e un assaggio di ciò che il futuro ha in serbo per loro, prima di passare il testimone a un'altra serie, ancora senza titolo, la quale introdurrà due nuovissimi protagonisti: Liko e Roy, ritratti negli ultimi secondi della clip.

Nell'immagine, la stessa che vedete qui in basso, Liko e Roy sono accompagnati da Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i Pokémon iniziali dei videogame Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ambientati nella regione di Paldea. "Un sogno e un'avventura nuovi di zecca stanno per cominciare", si limita ad anticipare il testo in sovrimpressione.