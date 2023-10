Pluto: il trailer italiano ufficiale dell'anime Netflix

News Serie TV

La serie, basata sull'omonimo manga di Naoki Urasawa (a sua volta ispirato a un episodio del leggendario Astro Boy) arriverà in streaming il prossimo 26 ottobre.

Vi presentiamo qui di seguito il trailer italiano ufficiale di Pluto, serie d'animazione giapponese che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 26 ottobre.

Pluto è basata sull'omonimo manga di Naoki Urasawa, autore di opere celebri come Monster, Billy Bat e 20th Century Boys, che in questo caso si è ispirato direttamente a un'opera leggendaria: Pluto non è infatti altro che una sorta di versione espansa dell'episodio intitolato “Il più grande robot del mondo” del manga Astro Boy del grande Osamu Tezuka, reimmaginato come un thriller fantascientifico.

In Pluto, che in Italia è pubblicato da Panini Comics, il punto di vista divenda infatti quello del detective robot di nome Gesicht che deve scoprire il responsabile dell'uccisione dei sette robot più moderni al mondo e dei loro alleati umani.

Questa è la trama ufficiale dell'anime Pluto:

In un mondo perfettamente organizzato in cui i robot sono incapaci di uccidere gli esseri umani si verifica un omicidio.

Il caso è affidato al robot e investigatore dell'Europol Gesicht, che non riesce a rilevare alcuna traccia umana sulla scena del misterioso crimine.

Deciso a scoprire la verità, Gesicht s'imbatte in una forza pronta a distruggere il pianeta, la manifestazione di odio più crudele della storia.

Composta da otto episodi di un'ora ciascuno, Pluto è stata diretta da Toshio Kawaguchi e prodotta dallo studio Genco, quello di serie e film serie e film come Honey and Clover, Chi ha bisogno di Tenchi e Nodame Cantabile. A curare le animazioni, invece, Studio M2, diretto da Masao Maruyama, che in passato ha già lavorato all'adattamento di altri manga di Urasawa.

Ecco qui il trailer italiano ufficiale di Pluto: