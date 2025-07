Pluribus: Il primo teaser trailer e la data d'uscita della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad

News Serie TV

La serie fantascientifica con Rhea Seehorn, creata da Vince Gilligan, arriverà a novembre su Apple TV+: ecco il primo teaser trailer, la trama e tutto quello che sappiamo su Pluribus.

Era un progetto avvolto nel mistero fin da settembre 2022, quando era stato annunciato la prima volta. Non se ne conosceva neppure il titolo ma ora, finalmente, Apple TV+ ha svelato importanti novità sulla nuova serie creata dall'ideatore di Breaking Bad Vince Gilligan. Per prima cosa il titolo, appunto, che sarà Pluribus. Poi la data d'uscita: il 7 novembre con i primi due episodi dei dieci totali, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino al 26 dicembre. Infine, ma non meno importante, il primo teaser trailer e la prima immagine ufficiale in cui vediamo la protagonista Rhea Seehorn, attrice che ha ottenuto due nomination agli Emmy per la sua interpretazione in.Better Call Saul. Guardatelo qui sotto.

Pluribus: Il provocatorio teaser della nuova serie con Rhea Seehorn

Nel teaser trailer appena diffuso da Apple TV+ si vede una donna leccare tutti i donut in una scatola accanto a un cartello che dice "Servitevi pure!". Un gesto grottesco, ma perfettamente in linea con il tono della serie, che promette di essere un dramedy fantascientifico tanto surreale quanto provocatorio. L’immagine promozionale non è da meno: una sorta di piastra con un sorriso disegnato in una sostanza sconosciuta, accompagnata dalla tagline "Happiness Is Contagious" (La felicità è contagiosa).

La trama di Pluribus: Salvare il mondo... dalla felicità?

Pluribus è descritta come una serie che mescola i generi, in cui "la persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità". Una premessa insolita, al limite dell'assurdo, ma che sembra riflettere alla perfezione lo stile ironico di Vince Gilligan. Secondo le prime anticipazioni, la serie non sarà incentrata su droga o crimine organizzato come le serie di Gilligan che ben conosciamo (Breaking Bad e Better Call Saul), ma si muoverà invece su territori nuovi, tra satira sociale e fantascienza leggera. Gilligan ha dichiarato che non si tratta di una serie di fantascienza tout court. "La chiamerei fantascienza lieve. Non ci sono crimini, né metanfetamina. Sarà qualcosa di divertente e diverso. Il mondo cambia molto bruscamente nel primo episodio, e le conseguenze di quel cambiamento ci accompagneranno per molti episodi", ha dichiarato a TVLine.

Il cast

La protagonista è Rhea Seehorn, di nuovo al fianco di Vince Gilligan dopo il successo di Better Call Saul dove interpretava l'avvocatessa Kim Wexler. Qui vestirà i panni di un personaggio completamente diverso, ma per ora non sappiamo di più. Accanto a lei troviamo Karolina Wydra (Sneaky Pete, Agents of S.H.I.E.L.D.) e Carlos-Manuel Vesga (Il sequestro del volo 601), con la partecipazione speciale di Miriam Shor (American Fiction) e Samba Schutte (Our Flag Means Death).

La serie è prodotta da Sony Pictures Television e vede Vince Gilligan impegnato anche come showrunner e produttore esecutivo, insieme a Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy sono co-produttori esecutivi. E c'è già un'altra buona notizia: Apple TV+ ha già rinnovato Pluribus per una seconda stagione, ancora prima del debutto, a conferma della fiducia riposta nel progetto.