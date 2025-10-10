TGCom24
News Serie TV

Pluribus: Il nuovo teaser trailer della serie dell'ideatore di Breaking Bad con Rhea Seehorn

Carolina Mautone
3

Può la persona più infelice della Terra salvare il mondo dalla felicità? Pluribus è la nuova serie di Vince Gilligan e arriva il 7 novemnbre su Apple TV+.



Apple TV+ ci incuriosisce svelando un nuovo teaser trailer di Pluribus, la nuova serie ideata da Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad e Better Call Saul. Il debutto è fissato per il 7 novembre con i primi due episodi disponibili al lancio. La clip, in cui vediamo la protagonista interpretata da Rhea Seehorn, rivela pochi dettagli concreti sulla trama, ma già ci fa capire che ci aspetta qualcosa di decisamente diverso (il nuovo fenomeno di Apple TV+ dopo Scissione? Le premesse ci sono).

La trama di Pluribus

Nel breve teaser di 45 secondi vediamo Rhea Seehorn nei panni di Carol, impegnata in una surreale conversazione telefonica con qualcuno che si rivelerà essere in contatto diretto con la Casa Bianca. La voce all'altro capo del telefono (Peter Bergman) le offre "aiuto, in qualsiasi modo… cibo, medicine, qualunque cosa ti serva. Siamo qui per te. Scopriremo cosa ti rende diversa". La risposta secca e confusa di Carol ci dice tutto: "Direi di cominciare con: ma che c***?".

La sinossi ufficiale descrive Pluribus come "una serie originale che mescola diversi generi, in cui la persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità". Un'idea bizzarra ma perfettamente in linea con l'ironia sottile e la genialità narrativa di Gilligan. Al centro della storia c'è un mondo che cambia drasticamente già nel primo episodio, scatenando una serie di conseguenze imprevedibili. Secondo Gilligan, non si tratta di una serie di fantascienza pura, ma di "fantascienza lieve", con forti elementi di satira sociale.

Il cast: Rhea Seehorn ancora protagonista

Rhea Seehorn, due volte candidata agli Emmy per il ruolo di Kim Wexler in Better Call Saul, torna a collaborare con Gilligan in un ruolo completamente diverso. Al suo fianco, un cast interessante: Karolina Wydra (Agents of S.H.I.E.L.D), Carlos-Manuel Vesga (Il sequestro del volo 601), e con le partecipazioni speciali di Miriam Shor (American Fiction) e Samba Schutte (Our Flag Means Death).

Prodotta da Sony Pictures Television, Pluribus debutterà su Apple TV+ il 7 novembre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana fino al 26 dicembre. Il progetto è stato già rinnovato per una seconda stagione, segnale di grande fiducia da parte della piattaforma.

