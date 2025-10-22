Pluribus: Il mondo è impazzito in modo strano nel trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad

News Serie TV

Apple TV mostra il trailer ufficiale di Pluribus, la sua nuova serie di Vince Gilligan, l'ideatore di Breaking Bad, con Rhea Seehorn.

Di tutti i modi in cui il mondo potrebbe impazzire, quello immaginato in Pluribus, la nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad Vince Gilligan per Apple TV, è sicuramente il più inaspettato. Per non dire bizzarro. Disponibile in streaming dal 7 novembre, ogni venerdì con un nuovo episodio (due la prima settimana), l'attesissimo drama sci-fi si mostra nel trailer ufficiale, insieme a una Rhea Seehorn, la sua protagonista, molto giù di morale.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/pluribus/3792/video/?vid=48207" title="Pluribus: Trailer Ufficiale Italiano della serie Apple TV - HD">Pluribus: Trailer Ufficiale Italiano della serie Apple TV - HD</a>

La trama di Pluribus, la nuova serie di Apple TV con Rhea Seehorn

Seehorn, candidata a due Emmy per la sua precedente interpretazione in Better Call Saul, lo spin-off prequel di Breaking Bad co-ideato dallo stesso Gilligan, interpreta Carol Sturka, un'autrice di romanzi rosa di successo, ai suoi occhi "spazzatura senza senso", la quale sembra essere l'unica persona immune a un virus inspiegabile che ha trasformato la popolazione mondiale in cittadini felici e ottimisti. Pluribus, ambientata nella sempre cara Albuquerque, in Nuovo Messico, segue la persona più agosciata della Terra cercare di salvare il mondo... dalla felicità.

La serie, già rinnovata da Apple TV per una seconda stagione, coinvolge anche Karolina Wydra (Agents of S.H.I.E.L.D.), Carlos Manuel Vesga (Il sequestro del volo 601) e le guest star Miriam Shor (Younger) e Samba Schutte (Our Flag Means Death). "La definirei fantascienza leggera", ha detto Gilligan di Pluribus a Variety. "Non c'è crimine e non c'è metanfetamina. Sarà divertente e diversa. Rhea interpreta un personaggio molto diverso da quello di Saul" e "il mondo cambia molto bruscamente nel primo episodio, e poi è completamente un'altra cosa. Le conseguenze che ciò porta, si spera, forniranno spunti drammatici per molti, molti episodi a venire".