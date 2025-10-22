TGCom24
Home | Serie TV | News | Pluribus: Il mondo è impazzito in modo strano nel trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad
Schede di riferimento
Pluribus
Anno: 2025
3,4
Pluribus
News Serie TV

Pluribus: Il mondo è impazzito in modo strano nel trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad

Emanuele Manta
2

Apple TV mostra il trailer ufficiale di Pluribus, la sua nuova serie di Vince Gilligan, l'ideatore di Breaking Bad, con Rhea Seehorn.

Pluribus: Il mondo è impazzito in modo strano nel trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad

Di tutti i modi in cui il mondo potrebbe impazzire, quello immaginato in Pluribus, la nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad Vince Gilligan per Apple TV, è sicuramente il più inaspettato. Per non dire bizzarro. Disponibile in streaming dal 7 novembre, ogni venerdì con un nuovo episodio (due la prima settimana), l'attesissimo drama sci-fi si mostra nel trailer ufficiale, insieme a una Rhea Seehorn, la sua protagonista, molto giù di morale.

La trama di Pluribus, la nuova serie di Apple TV con Rhea Seehorn

Seehorn, candidata a due Emmy per la sua precedente interpretazione in Better Call Saul, lo spin-off prequel di Breaking Bad co-ideato dallo stesso Gilligan, interpreta Carol Sturka, un'autrice di romanzi rosa di successo, ai suoi occhi "spazzatura senza senso", la quale sembra essere l'unica persona immune a un virus inspiegabile che ha trasformato la popolazione mondiale in cittadini felici e ottimisti. Pluribus, ambientata nella sempre cara Albuquerque, in Nuovo Messico, segue la persona più agosciata della Terra cercare di salvare il mondo... dalla felicità.

La serie, già rinnovata da Apple TV per una seconda stagione, coinvolge anche Karolina Wydra (Agents of S.H.I.E.L.D.), Carlos Manuel Vesga (Il sequestro del volo 601) e le guest star Miriam Shor (Younger) e Samba Schutte (Our Flag Means Death). "La definirei fantascienza leggera", ha detto Gilligan di Pluribus a Variety. "Non c'è crimine e non c'è metanfetamina. Sarà divertente e diversa. Rhea interpreta un personaggio molto diverso da quello di Saul" e "il mondo cambia molto bruscamente nel primo episodio, e poi è completamente un'altra cosa. Le conseguenze che ciò porta, si spera, forniranno spunti drammatici per molti, molti episodi a venire".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Pluribus
Anno: 2025
3,4
Pluribus
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Gen V 2, il co-ideatore avrebbe voluto coinvolgere un personaggio morto nella prima stagione
news Serie TV Gen V 2, il co-ideatore avrebbe voluto coinvolgere un personaggio morto nella prima stagione
Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5
news Serie TV Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5
Kelli O'Hara in Sheriff Country, James Wan adatta The Thrashers di Julie Soto e altre news in breve
news Serie TV Kelli O'Hara in Sheriff Country, James Wan adatta The Thrashers di Julie Soto e altre news in breve
Mrs Playmen: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini
news Serie TV Mrs Playmen: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini
Hijack, la serie con con Idris Elba torna con la stagione 2: Il teaser trailer e la data d'uscita
news Serie TV Hijack, la serie con con Idris Elba torna con la stagione 2: Il teaser trailer e la data d'uscita
Patrick John Flueger si prende una pausa da Chicago P.D.: Ecco cos'è successo
news Serie TV Patrick John Flueger si prende una pausa da Chicago P.D.: Ecco cos'è successo
Shrinking 3: La data d'uscita e le prime foto della terza stagione
news Serie TV Shrinking 3: La data d'uscita e le prime foto della terza stagione
Euphoria 3, Jacob Elordi anticipa: “È stato incredibilmente liberatorio”
news Serie TV Euphoria 3, Jacob Elordi anticipa: “È stato incredibilmente liberatorio”
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Il Mostro
Nobody Wants This
Gen V
The Diplomat
Monster
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Boots
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
Brilliant Minds
Hotel Costiera
Stranger Things
Bridgerton
Vai a Tutte le Serie TV