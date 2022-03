Pete Davidson interpreterà una versione romanzata di se stesso in una comedy prodotta da Lorne Michaels

News Serie TV

Il comico del Saturday Night Live sta scrivendo il progetto, intitolato provvisoriamente Bupkis, insieme a Dave Sirus e a Judah Miller.

Deadline ci informa che Pete Davidson, uno degli storici membri del cast del programma comico di intrattenimento Saturday Night Live, sta lavorando a una serie comica ispirata alla sua vita. L'attore dovrebbe interpretare una versione un po' esagerata di se stesso nel progetto - intitolato provvisoriamente Bupkis - che sta attualmente scrivendo insieme al suo collaboratore di lunga data Dave Sirus e a Judah Miller (Crashing). Le case di produzione coinvolte sono la Broadway Video, guidata dal leggendario produttore Lorne Michaels (lo stesso dietro a comedy e programmi di successo come 30 Rock, The Tonight Show di Jimmy Fallon e allo stesso Saturday Night Live) e la Universal Television.

Una comedy di e con Pete Davidson: I primi dettagli

Bupkis è descritta come una versione grezza e romanzata della vera vita di Pete Davidson (ultimamente al centro del gossip per la sua relazione con Kim Kardashian). Mescolerà narrazione lineare e elementi assurdi per descrivere il mondo attraverso gli occhi di Pete. La serie, che è stata già paragonata a Curb Your Enthusiasm di Larry David, dovrebbe riflettere ciò che è nella vita reale il personaggio di Davidson con una narrazione senza filtri. Non è la prima volta che Michaels produce serie tv che hanno come protagoniste le stesse star del SNL: solo per citarne alcune ricordiamo le recenti Shrill con Aidy Bryant, Schmigadoon! con Cecily Strong e Kenan con Kenan Thompson.

Il progetto è già sul mercato e sarà venduto al miglior offerente (attualmente Prime Video e Peacock sembrano essere i servizi più interessati, secondo Deadline). Sarebbero inoltre attualmente in corso colloqui con talent importanti che potrebbero affiancare Davidson nel cast.

Foto: Will Heath/NBC