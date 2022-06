Percy Jackson: Megan Mullally e Jason Mantzoukas tra le nuove aggiunte al cast della serie di Disney+

News Serie TV

Le riprese della serie originale, con Rick Riordan in persona al timone, sono appena iniziate a Vancouver.

Si arricchisce il cast di Percy Jackson and the Olympians, la serie originale di Disney+ che riproporrà le avventure del semidio adolescente creato dallo scrittore Rick Riordan. Dopo aver annunciato il trio al centro della storia - Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri scelti rispettivamente per i ruoli di Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood - apprendiamo ora da Variety che altri attori hanno firmato per dei ruoli ricorrenti. Si tratta di dell'ex star di Will & Grace Megan Mullally e di Jason Mantzoukas (nella foto in alto), Virginia Kull, Glynn Turman e Timm Sharp. Le riprese della serie, che coinvolge lo stesso Riordan come autore e produttore esecutivo insieme a Jon Steinberg (Black Sails), sono iniziate da pochi giorni a Vancouver, in Canada.

La trama di Percy Jackson and the Olympians

Percy Jackson and the Olympians segue Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici, Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

I ruoli delle new entry e i personaggi

Secondo Variety Megan Mullally (Will & Grace, Party Down) interpreterà Aletto, alias la signora Dodds. La signora Dodds è la severa e irascibile insegnante di matematica di Percy che a volte può comportarsi in modo mostruoso, perché lo è. È una delle tre Furie, conosciuta come Aletto, che serve lealmente Ade, il dio degli inferi.

Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine, The Good Place) interpreterà Dioniso, alias Mr. D. L'irritabile e sarcastico Mr. D dirige Camp Half Blood, un campo per i semidei.

Kull (Super Pumped, Big Little Lies) sarà Sally Jackson, la madre amorevole, protettiva e altruista di Percy. Sally ha cresciuto suo figlio sapendo che un giorno dovrà consegnarlo al pericoloso mondo degli dei dell'Olimpo.

Turman (Women of the Movement, The Wire) interpreterà Chirone, alias Mr. Brunner. Travestito da insegnante di latino di Percy, il signor Brunner/Chirone è il famoso centauro e allenatore di eroi che fornisce a Percy una guida morale quando necessario.

Sharp (Enlightened, On the Verge) interpreterà Gabe Ugliano, il marito egoista, sfacciato e combattivo di Sally, nonché il patrigno di Percy.

Riprese iniziate in Canada

Proprio ieri è stato battuto il primo ciak della serie a Vancouver. Riordan ha festeggiato postando una foto della sua sedia sul set e scrivendo: "Mi scusi, c'è qualcuno seduto qui?". Anche sua moglie Becky Riordan, con un tweeet, ha fatto sapere che ieri è stato il primo giorno delle riprese e che paprima scena girata aveva come protagonisti Walker Scobell e Aryan Simhadri. Una data di uscita non è stata ancora annunciata da Disney+.

Excuse me, is anyone sitting here? pic.twitter.com/tCJi8OSIMC — Rick Riordan (@rickriordan) June 2, 2022

Foto Megan Mullally: Danny Moloshok/Invision/AP/REX/Shutterstock