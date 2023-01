Percy Jackson: La serie di Disney+ completa il cast con Toby Stephens e Lance Reddick nei ruoli di Poseidone e Zeus

News Serie TV

Il nuovo adattamento dei libri di Rick Riordan, con Walker Scobell nel ruolo del famoso semidio adolescente, è atteso in streaming prossimamente.

Percy Jackson and the Olympians, la serie che adatterà su Disney+ i romanzi di Rick Riordan incentrati sul semidio adolescente Perseus Jackson, non poteva certo fare a meno dei suoi dei più celebri. L'account Twitter ufficiale della serie ha annunciato le ultime due importanti aggiunte al cast: Toby Stephens (Black Sails) interpreterà il dio del mare Poseidone, mentre Lance Reddick (The Wire, John Wick) sarà il signore dell'Olimpo, Zeus. Entrambi affiancheranno il giovane protagonista già noto Walker Scobell, che ha posato con i due attori nella foto condivisa sui social.

La trama e il cast di Percy Jackson and the Olympians

Percy Jackson and the Olympians, che può contare sull'apporto dello stesso autore dei libri Rick Riordan coinvolto come autore e produttore esecutivo, segue Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

Gli altri attori già annunciati

Il cast della serie include anche Virginia Kull nei panni della madre di Percy, Sally Jackson; Glynn Turman nei panni del centauro Chirone che addestra gli eroi; Megan Mullally nei panni dell'insegnante di matematica di Percy, la signora Dodds, alias la Furia Aletto che è stata inviata da Ade; Jason Mantzoukas come consigliere del campo, Mr. D alias il dio greco Dioniso; Timm Sharp nel ruolo del patrigno di Percy, Gabe Ugliano; Charlie Bushnell nei panni del figlio di Ermes, Luke e Dior Goodjohn nei panni della figlia di Ares, Clarissa. Inoltre sappiamo anche che Lin-Manuel Miranda interpreterà il dio messaggero Hermes, Adam Copeland (alias Edge) reciterà nei panni di Ares e l'ex star di The Flash Jessica Parker Kennedy avrà un ruolo da guest star nei panni di Medusa. Jay Duplass (visto in Industry e Transparent) e Timothy Omundson (Psych) saranno rispettivamente Ade, il dio degli Inferi, e Efesto, il dio dei fabbri e del fuoco.

La scelta di Toby Stephens e Lance Reddick: Il commento di Rick Riordan

Nei mesi scorsi, i fan di Percy Jackson si erano fatti sentire sui social chiedendo a Logan Lerman, che ha interpretato Percy nei due film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri, di ricoprire il ruolo di Poseidone nella serie di Disney+. Ma l'attore ha subito frenato gli entusiasmi dichiarando: "Non credo di essere abbastanza adulto". Invece Stephens - che ha molta esperienza con l'oceano, avendo interpretato il capitano Flint in tutte e quattro le stagioni di Black Sails - è sembrato più adatto per brandire il tridente del dio del mare.

In un post sul suo blog, Rick Riordan ha informato i fan che Reddick e Stephens sono stati gli ultimi due attori della serie annunciati, perché "gli ultimi personaggi principali ad apparire nella prima stagione" (basata sul libro Il ladro di fulmini). "In tutti i suoi ruoli, Lance porta un'aura di autorità e potere che lo rende perfetto per il re dell'Olimpo", ha scritto Riordan. "Come gli ho detto quando ci siamo incontrati, ha così tanta gravità che potrebbe far perdere l'allineamento ai pianeti, e quando rende noto il suo dispiacere a Percy Jackson... wow, aspettate di vedere quella scena."

A proposito di Stephens, Riordan ha aggiunto: "Toby è incredibile sullo schermo. Quando ha recitato alcune delle battute iconiche di Poseidone, ho avuto i brividi. E lui e Walker insieme sono assolutamente credibili come padre e figlio". "Non molti attori hanno la capacità di stare faccia a faccia e convincerti che sono le manifestazioni del cielo e del mare, che stanno per distruggersi a vicenda. Lance e Toby hanno assolutamente quell'aura divina", ha concluso l'autore.

Qui sotto intanto potete vedere il primo teaser trailer di Percy Jackson and the Olympians diffuso da Disney+ in attesa di svelarne la data di uscita.