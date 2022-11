Percy Jackson: La serie di Disney+ arruola anche Jay Duplass e Timothy Omundson

News Serie TV

L'adattamento della fortunata saga per ragazzi sul semidio adolescente nato dalla penna di Rick Riordan arriverà in streaming prossimamente.

Percy Jackson and the Olympians, la serie che adatterà su Disney+ i romanzi di Rick Riordan incentrati sul semidio adolescente Perseus Jackson, può contare su altre due importanti divinità dell'antica Grecia interpretate da due divi del piccolo schermo. Si sono uniti al già corposo cast della serie, in arrivo in streaming prossimamente, Jay Duplass (visto in Industry e Transparent) e Timothy Omundson (Psych). I due saranno rispettivamente Ade, il dio degli Inferi, e Efesto, il dio dei fabbri e del fuoco.

Percy Jackson and the Olympians: La trama

Percy Jackson and the Olympians, che promette di essere più fedele ai libri dopo i deludenti film del 2010 e 2013, segue Percy Jackson (interpretato dal giovane attore di The Adam Project Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

I ruoli di Timothy Omundson e Jay Duplass e il resto del cast

Ade è descritto come un dio che si sente "un emarginato dalla sua famiglia" e "un genio incompreso" che nutre rancore per i torti del passato. Nel frattempo, Efesto "divenne disabile quando fu gettato giù dal Monte Olimpo da bambino". Ha ancora una forza leggendaria e la sua "capacità di gentilezza e misericordia lo distingue dai suoi fratelli e sorelle nel mondo degli dei". I due attori ereditano i loro personaggi rispettivamente da Steve Coogan che ha interpretato Ade e Conrad Coates che ha interpretato Efesto nei film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri.

Il cast della serie include anche Virginia Kull nei panni della madre di Percy, Sally Jackson; Glynn Turman nei panni del centauro Chirone che addestra gli eroi; Megan Mullally nei panni dell'insegnante di matematica di Percy, la signora Dodds, alias la Furia Aletto che è stata inviata da Ade; Jason Mantzoukas come consigliere del campo, Mr. D alias il dio greco Dioniso; Timm Sharp nel ruolo del patrigno di Percy, Gabe Ugliano; Charlie Bushnell nei panni del figlio di Ermes, Luke e Dior Goodjohn nei panni della figlia di Ares, Clarissa.

Inoltre, da notizie più recenti sappiamo anche che Lin-Manuel Miranda interpreterà il dio messaggero Hermes, Adam Copeland (alias Edge) reciterà nei panni di Ares e l'ex star di The Flash Jessica Parker Kennedy avrà un ruolo da guest star nei panni di Medusa. Qui sotto intanto potete vedere il primo teaser trailer di Percy Jackson and the Olympians diffuso da Disney+ in attesa di svelarne la data di uscita.