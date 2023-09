Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Un nuovo teaser trailer italiano e il poster ufficiale

News Serie TV

La serie basata sui romanzi di Rick Riordan debutterà su Disney+ il 20 dicembre.

La missione del giovane Percy Jackson e dei suoi amici per ristabilire l'ordine sull'Olimpo ha inizio. Disney+ ha diffuso un nuovo teaser trailer italiano e il poster ufficiale di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la serie originale basata sui romanzi di Rick Riordan che raccontano le storie del semidio adolescente Percy (qui interpretato da Walker Scobell visto in The Adam Project). L'appuntamento è per il 20 dicembre sulla piattaforma streaming con i primi due episodi e poi con i successivi in arrivo a cadenza settimanale.





La trama di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo segue Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che trasforma le sue difficoltà d'apprendimento e i problemi scolastici in veri e propri poteri soprannaturali quando gli viene affidata la missione di ritrovare la Folgore, rubata a Zeus. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

Questo nuovo adattamento, che arriva dopo i due film di Chris Columbus e Thor Freudenthal usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2014, promette di essere molto più fedele al materiale originale e coinvolge lo stesso autore dei libri, Rick Riordan, che ha scritto anche la sceneggiatura del primo episodio ed è produttore esecutivo insieme a Jon Steinberg.

Il cast stellare e i personaggi

La serie coinvolge star di grande richiamo e la lunga lista del cast include, oltre ai tre giovani protagonisti, anche Virginia Kull (NOS4A2) nei panni della madre altruista di Percy, Sally Jackson; Glynn Turman (Fargo) del centauro Chirone; Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) del consigliere del Campo Sig. D, alias Dioniso; Megan Mullally (Will & Grace) della Sig.ra Dodds, la severa insegnante di matematica di Percy che serve il dio Ade (Jay Duplass, Transparent) come una delle tre Furie; il famoso wrestler Adam Copeland (alias Edge) nei panni del dio della guerra Ares; Timm Sharp (Stoffa da campioni: Cambio di gioco) di Gabe Ugliano, il marito di Sally e patrigno di Percy; Dior Goodjohn della figlia di Ares, Clarissa; Charlie Bushnell (Elena, diventerò presidente) del figlio di Ermes (Lin-Manuel Miranda, His Dark Materials​), Luke; Toby Stephens (Black Sails) del dio del mare Poseidone; Timothy Omundson (Psych) di Efesto, dio dei fabbri e del fuoco; e il compianto Lance Reddick (Fringe) del signore dell'Olimpo, Zeus.

