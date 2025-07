Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Un nuovo teaser della stagione 2 ne annuncia la data

News Serie TV

Al San Diego Comic-Con Disney+ ha svelato anche due aggiunte al cast della terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie nei panni degli amati fratelli Nico e Bianca di Angelo.

Il mare dei mostri fa sentire il suo richiamo. In occasione di un panel dedicato durante il San Diego Comic-Con, Disney+ ha svelato la data d'uscita della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo (10 dicembre) diffondendo anche un nuovo teaser trailer. Ma non è tutto: sono state annunciate anche due aggiunte al cast della terza stagione, già confermata da tempo.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 2: Stagione 2: NuovoTeaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Disney+ - HD

La trama della seconda stagione

I prossimi episodi di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo si concentreranno sul secondo libro della saga di Rick Riordan, Il Mare dei Mostri. La trama ripartirà da Percy (Walker Scobell) che tornerà al Campo Mezzosangue un anno dopo gli eventi del primo libro, scoprendo che il mondo che conosceva è cambiato. Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un'epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell'unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. Con l'aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l'Olimpo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Le anticipazioni dal Comic-Con di San Diego

Al panel a San Diego hanno partecipato i protagonisti della serie Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue) e Daniel Diemer (Tyson) assieme agli executive producer Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz e Craig Silverstein. Moderato dall’attore e comico Timothy Simons, che interpreta “Tantalo” nella serie, il panel ha regalato ai fan un’anteprima della nuova stagione, incluso un nuovo teaser con le prime immagini di Tyson, il ciclope preferito dai fan.

Due aggiunte al cast della terza stagione

Attraverso uno speciale video messaggio, il creatore e produttore esecutivo Rick Riordan ha svelato anche un'interessante anticipazione sul cast. Nella terza stagione arriveranno due amati semidei, figli di Ade: Nico di Angelo e sua sorella Bianca. Levi Chrisopulos interpreterà Nico, ruolo fisso nella serie, mentre Olive Abercrombie sarà Bianca, un personaggio ricorrente (qui sotto la foto con i due attori) Le riprese della terza stagione inizieranno presto.