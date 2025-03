Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

Buone notizie da Disney+! La serie fantasy Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione prima del debutto della seconda: ecco tutto quello che sappiamo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo continua! Anche se la seconda stagione della serie fantasy basata sui romanzi di Rick Riordan non debutterà fino all'inverno del 2025, i fan della serie possono stare tranquilli perché è già stata rinnovata per una terza stagione. Per gli appassionati è sicuramente un'ottima notizia, anche perché, grazie al rinnovo anticipato, i tempi di attesa tra una stagione e l'altra saranno più brevi.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Cosa sappiamo della terza stagione

La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo sarà basata sul terzo libro della saga, La maledizione del titano (The Titan’s Curse), e porterà in scena nuove avventure per Percy e i suoi amici. La serie continuerà a esplorare il mondo mitologico degli dei greci, introducendo nuovi personaggi e situazioni avvincenti e rimanendo fedele al materiale originale, proprio come fatto finora.

A proposito del rinnovo, Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato: "Da quando Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è stata lanciata, è stato chiaro che questa serie aveva colpito nel segno con i fan di tutte le età. Con la seconda stagione prevista per dicembre, siamo entusiasti di annunciare che il viaggio di Percy continuerà con una terza stagione. Un enorme grazie al nostro incredibile cast e al team creativo, ai nostri partner di 20th Television e ai nostri produttori visionari e talentuosi che continuano a dare vita al mondo di Rick Riordan con tanta profondità e immaginazione".

Rick Riordan, autore dei libri, ha aggiunto: "Siamo molto grati di poter continuare la storia di Percy Jackson su Disney+. Questa terza stagione esplorerà territori nuovi per il piccolo schermo, portando per la prima volta personaggi amati dai fan come i Cacciatori di Artemide e Nico di Angelo. È un segno di enorme impegno da parte di Disney, e dimostra l'entusiasmo con cui i fan hanno accolto la serie. Grazie a tutti i semidei nel mondo!".

La trama e il cast della seconda stagione

I prossimi episodi di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo si concentreranno sul secondo libro della saga, Il Mare dei Mostri. La trama ripartirà da Percy (Walker Scobell) che tornerà al Campo Mezzosangue un anno dopo gli eventi del primo libro, scoprendo che il mondo che conosceva è cambiato. La sua amicizia con Annabeth attraverserà delle difficoltà, mentre Grover sarà scomparso, e il campo sarà sotto l'assalto delle forze di Crono. Percy intraprenderà un viaggio che lo porterà nel misterioso Mare dei Mostri, dove lo aspetterà un destino segreto legato alla sua natura di figlio di Poseidone.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 2: Stagione 2: Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Disney+ - HD

Tantissimi i nuovi personaggi che vedremo. Oltre ai protagonisti Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, ci saranno nuovi attori che interpreteranno personaggi ben noti ai fan dei libri. Tra questi Rosemarie DeWitt (C.C.), Aleks Paunovic (Polifemo), Daniel Diemer (Tyson), Tamara Smart (Thalia), Andra Day (Athena), Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho(le Sorelle Grigie). Dalle notizie precedenti sappiamo anche che Courtney B. Vance ha firmato per interpretare Zeus, subentrando al compianto Lance Reddick.