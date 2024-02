Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La serie basata sui romanzi per ragazzi di Rick Riordan è stata un successo e tornerà con nuovi episodi su Disney+.

Gli dei vi hanno ascoltato. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la serie live-action basata sulla celebre saga letteraria per ragazi di Rick Riordan, è stata rinnovata per una seconda stagione. Il semidio Percy, interpretato da Walker Scobell, e i suoi amici torneranno quindi con nuovi episodi prossimamente in streaming su Disney+.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo avrà una seconda stagione

"Siamo entusiasti di imbarcarci in una nuova entusiasmante ricerca e in una seconda stagione con Rick Riordan, i nostri fantastici partner di 20th Television e gli eccezionali cast e talenti creativi che danno vita a questa storia", ha dichiarato il presidente di Disney Branded Television, Ayo Davis, tramite un comunicato. Il rinnovo non poteva che arrivare, visto il successo della serie che, già con i suoi primi due episodi, aveva accumulato 13,3 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo su Disney+ e Hulu nei suoi primi sei giorni di disponibilità stabilendo un record sul servizio di video in streaming di casa Disney.

Il commento di Rick Riordan

Rick Riordan, che ha scritto i libri e ha contribuito in maniera attiva alla serie ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo, ha aggiunto: "Non vedo l'ora di far uscire la prossima stagione di Percy Jackson su Disney+! Alzate le ancore. Issate la vela. Tutti in campo, semidei. Stiamo andando verso il Mare dei Mostri!". Il riferimento è al secondo volume della saga letteraria intitolato proprio Il Mare dei Mostri su cui, evidentemente, si baserà il nuovo ciclo di episodi.

La trama e il cast di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo segue Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che trasforma le sue difficoltà d'apprendimento e i problemi scolastici in veri e propri poteri soprannaturali quando gli viene affidata la missione di ritrovare la Folgore, rubata a Zeus. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo. Il cast all star comprende anche molti volti noti come Lin-Manuel Miranda (His Dark Materials​) , Adam Copeland (l'ex wrestler Edge) nei panni di Ares e Glynn Turman (Fargo) nei panni del centauro Chirone, Virginia Kull (NOS4A2) nei panni della madre altruista di Percy, Sally Jackson; il compianto Lance Reddick (Fringe) del signore dell'Olimpo, Zeus. E ancora Toby Stephens (Black Sails) del dio del mare Poseidone, Jay Duplass (Transparent) nel ruolo di Ade, Timothy Omundson (Psych) di Efesto, dio dei fabbri e del fuoco, Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) del consigliere del Campo Sig. D, alias Dioniso, Megan Mullally (Will & Grace) della Sig.ra Dodds, la severa insegnante di matematica di Percy che serve il dio Ade come una delle tre Furie e molti altri.

