Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il trailer ufficiale italiano della serie fantasy in arrivo su Disney+

La serie basata sui romanzi di Rick Riordan debutterà in streaming il 20 dicembre: il trailer ufficiale anticipa la missione di Percy e svela anticipazioni su luoghi e personaggi.

Tre giovani semidei vengono messi alla prova per portare a termine una missione cruciale per ristabilire l'ordine sul Monte Olimpo e salvare il mondo. Parte così l'epica storia del semidio adolescente Percy Jackson, protagonista della nuova serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, basata sui fortunati romanzi fantasy di Rick Riordan e in arrivo su Disney+ il prossimo 20 dicembre con i primi due episodi. Il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale italiano, che potete vedere qui sotto.





La trama di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è composta da 8 episodi che saranno resi disponibili settimanalmente e segue Percy Jackson (Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che trasforma le sue difficoltà d'apprendimento e i problemi scolastici in veri e propri poteri soprannaturali quando gli viene affidata la missione di ritrovare la Folgore, rubata a Zeus. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

Questo nuovo adattamento, che arriva dopo i due film di Chris Columbus e Thor Freudenthal usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2014 e non particolarmente apprezzati dalla critica dal pubblico, porta la firma di Jon Steinberg e dello stesso autore dei libri, Rick Riordan, che ha scritto anche la sceneggiatura del primo episodio ed è produttore esecutivo. Per questo, la serie promette di essere molto più fedele al materiale originale.

Il cast stellare e i personaggi

La serie può vantare un ricco cast con star di spicco che interpretano le più famose divinità dell'Olimpo e i mostri che ci ha tramandato la mitologia greca. Il trailer, oltre a mostrarci i protagonisti, ci fa dare uno sguardo anche a diversi volti familiari che il protagonista incontrerà lungo la strada, tra cui Lin-Manuel Miranda (His Dark Materials​) , Adam Copeland (l'ex wrestler Edge) nei panni di Ares e Glynn Turman (Fargo)nei panni del centauro Chirone. Ci sono poi Virginia Kull (NOS4A2) nei panni della madre altruista di Percy, Sally Jackson; il compianto Lance Reddick (Fringe) del signore dell'Olimpo, Zeus; Toby Stephens (Black Sails) del dio del mare Poseidone; Jay Duplass (Transparent) nel ruolo di Ade; Timothy Omundson (Psych) di Efesto, dio dei fabbri e del fuoco; Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) del consigliere del Campo Sig. D, alias Dioniso; Megan Mullally (Will & Grace) della Sig.ra Dodds, la severa insegnante di matematica di Percy che serve il dio Ade come una delle tre Furie; Dior Goodjohn nel ruolo del semidio Clarisse LaRue, figlia di Ares; Charlie Bushnell (Elena, diventerò presidente) del figlio di Ermes, Luke; Suzanne Cryer nel ruolo del mostro Echidna; Jessica Parker Kennedy nel ruolo di Medusa; e Timm Sharp (Stoffa da campioni: Cambio di gioco) di Gabe Ugliano, il marito di Sally e patrigno di Percy.